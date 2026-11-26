La Escuela Superior de Música de la UJED, fundada en 1954 y con 72 años de historia, pasó a ser Facultad, luego de que la Junta Directiva aprobara el plan de estudios de la Maestría en Educación Musical.

Con esta aprobación, todas las unidades académicas de nivel superior de la UJED quedan constituidas como facultades, por lo que se considera que esta transformación representa un día histórico para la comunidad universitaria.

Fue durante la reciente sesión de la Junta Directiva cuando se aprobó el nuevo plan de estudios de la Maestría en Educación Musical, un acuerdo que permitirá a la Escuela Superior de Música convertirse en la Facultad de Música de la UJED (FaMUS-UJED).

Tras darse a conocer este anuncio en el Edificio Central de la UJED, el personal académico y administrativo de la Escuela de Música celebró este hecho y reconoció a quienes lo hicieron posible.

Entre otros proyectos importantes que se han planteado para la institución se encuentran la virtualización de la Licenciatura en Docencia Musical y Expresión Artística, así como la reestructuración del Centro de Iniciación Musical.

La oferta académica de la Escuela Superior de Música incluye programas de nivel medio superior y licenciatura, además de actividades complementarias, como talleres para distintas edades y el acceso a un estudio de grabación profesional.

El destacado músico duranguense Alfredo A. González fue el director y fundador de la Escuela en 1954, además de ser fundador de la Orquesta Sinfónica, ahora OSUJED.

También se le reconoce por la composición del Himno Universitario de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en 1957.