Escuelas militarizadas, un fracaso en educación

Suceden acontecimientos en México que no habían permitido dimensionar el grado de revisión y funcionamiento de ciertas escuelas privadas, hasta que impacta una tragedia y se hace pública su forma de conducir, sus programas y reglamentos, como es el caso de la Academia Castrense localizada en Ciudad Madero y de cuya situación surgen una gran cantidad de preguntas, hoy, por lo pronto, sin respuesta.

Situemos en primer lugar la dimensión personal de la educación, lo que se espera de quien ya tiene autorización por parte del Estado para abrir sus puertas a una gran cantidad de alumnos.

Immanuel Kant señalaba lo siguiente: “El hombre es la única criatura que ha de ser educada, entendiendo que es para su bien, el de la sociedad su familia y el país”. El aprendizaje se transmite de una generación a otra, la convivencia escolar se disfruta y se convierte en punto de referencia para futuras interpretaciones, el lenguaje y las experiencias son parte de la mismidad del ser y porque le fue dado por Dios el libre albedrío.

La educación en un contexto de crisis de violencia mundial y nacional no es un fin en sí misma, aporta un medio para agotar el verdadero filón de oro que es demostrar lo aprendido, señalo el aforisma de Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia”.

Educar decían los filósofos griegos, es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y protección para lograr el ideal humano de realización. Los presocráticos practicaban el pensamiento exegético, el individuo se educa para mejorar su entorno. Hoy lo podemos explicar de otra forma: para integrarse a otras disciplinas, la agricultura, administración o las matemáticas, siempre se corre el riesgo de caer en exégesis: en literalidad, desvirtuar la esencia misma del objetivo de educar.

En el siglo V a.C. los sofistas griegos cuestionaron la posibilidad de que hubiera un conocimiento objetivo, señalaron el papel de las diferencias individuales en el conocimiento de la realidad y el rol de las concepciones perceptuales. Para ellos era válido que el hombre fuera la medida de todas las cosas.

En el siglo XX se difundieron teorías como la de Copérnico, Darwin y Freud, que destruían el antropocentrismo, por ello llama la atención que en México algunas escuelas militarizadas de carácter privado funcionaron sin una supervisión de la SEP. La gravedad de los acontecimientos terminó con la vida de tres adolescentes y ensombreció a sus familias.

¿Por qué esas prácticas sin el mínimo respeto a la integridad de los alumnos? Corregir una conducta rebelde con la muerte, es un fracaso total. Siempre existió silencio y eso propició la impunidad de varios directivos y su personal. Ese tipo de educación crea seres infelices y con rencor, ya que no existe atención especializada y a tiempo. ¿En dónde estaban los padres para dar aviso a las autoridades sobre los campamentos y la crueldad con la que recibían los castigos? Aún pagaban por ese tipo de planes y programas, ¡que injusticia! En este caso la educación ha caído en el utilitarismo, esta posición explica que solamente es bueno y útil si deja ganancias. De acuerdo con esta teoría el criterio final de la dignidad humana tiene un procedimiento y ese lo “impongo” yo. Los resultados no pasan por la Constitución.

Problema muy serio tiene la Secretaría de Educación Pública al realizar una profunda investigación en coordinación con otras dependencias para dar a conocer los resultados a la sociedad y al mundo.

En mi apreciación personal observo avances etapistas en el contexto de la nueva educación frente a los retos de la tecnología, la pérdida de la creatividad y la custodia de la persona humana.

Magnifica Humanitas firmada el 15 de mayo de 2026 y publicada oficialmente el 25 de mayo por el Papa León XIV, es una advertencia frente a los desafíos y retos de la inteligencia artificial y su dosificación en el futuro. Recomendaciones, que ya tres jóvenes de una escuela militarizada no pudieron alcanzar porque fueron asesinados.