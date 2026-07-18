Ese Pérez entrará a 'La Casa de los Famosos México'

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” continúa completando su elenco y ahora sorprendió con la incorporación del creador de contenido Ese Pérez, quien fue presentado oficialmente como el onceavo habitante del reality más comentado de la televisión mexicana. La confirmación fue realizada durante una transmisión especial encabezada por Odalys Ramírez, poniendo fin a varios días de especulaciones en redes sociales.

Jesús Ángel Pérez, nombre real del influencer, saltó a la fama gracias a sus videos de humor cotidiano, en los que convirtió expresiones populares en auténticos fenómenos virales. Su ya famosa frase "Ca Ca Carnal, véngase pa' acá" lo catapultó hasta reunir más de 1.5 millones de seguidores y millones de reproducciones en distintas plataformas.

DEL INTERNET A LA CASA MÁS VIGILADA DE MÉXICO

Su crecimiento en redes también le abrió las puertas del entretenimiento. En los últimos años ha colaborado con personalidades como El Escorpión Dorado, Werevertumorro, El Bogueto y Grupo Firme, además de probar suerte en la música con canciones que mantienen el estilo irreverente que caracteriza su contenido.

Durante su presentación oficial, Ese Pérez aseguró que su principal objetivo será divertir tanto a sus compañeros como al público. "Vamos a llevarlo hasta que todos se rían", declaró tras ser confirmado como integrante del programa.

Con su estilo espontáneo, lenguaje popular y facilidad para conectar con distintas generaciones, Ese Pérez representa una apuesta distinta dentro del elenco. Muchos seguidores consideran que su sentido del humor podría convertirlo en uno de los personajes más entretenidos de la competencia, aunque también enfrentará el reto de convivir las 24 horas bajo las cámaras.