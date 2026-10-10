Durango

SALUD MENTAL

Especialista advierte riesgos de uso temprano de redes sociales y valora utilidad de líneas de ayuda

Señalan que la demanda ciudadana de orientación ha registrado un incremento paulatino.

Especialista advierte riesgos de uso temprano de redes sociales y valora utilidad de líneas de ayuda

Especialista advierte riesgos de uso temprano de redes sociales y valora utilidad de líneas de ayuda

JUAN M. CÁRDENAS
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Las líneas de atención telefónica gratuita y la regulación en el uso de plataformas digitales representan herramientas indispensables para la prevención de crisis emocionales y la protección del desarrollo en niñas, niños y adolescentes.

Abordada en el marco de la conmemoración por el Día Mundial de la Salud Mental, la especialista en psicología y directora del Centro COGNOS, Pamela Morán Nogueira, señaló que la demanda ciudadana de orientación ha registrado un incremento paulatino, impulsado principalmente por un mayor conocimiento sobre la disponibilidad y gratuidad de los servicios de contención 24 horas. Explicó que estas opciones de apoyo no se limitan de manera exclusiva a crisis suicidas, sino que abarcan episodios de ansiedad, procesos de duelo o situaciones de vulnerabilidad donde se requiera escucha especializada.

En el ámbito preventivo relacionado con el entorno digital, la especialista indicó que establecer mecanismos de control sobre el tiempo de exposición a redes sociales constituye un factor fundamental de protección psicológica, permitiendo priorizar el contacto humano directo frente a la comunicación virtual y disminuyendo con ello factores de riesgo para los sectores más jóvenes de la población.

Finalmente, respecto a la edad adecuada para que menores de edad comiencen a interactuar con perfiles en plataformas digitales, la directora del Centro COGNOS recomendó postergar dicho acceso hasta etapas posteriores del desarrollo madurativo, sugiriendo un rango superior a los 16 o 18 años, periodo en el cual la estructura de pensamiento y la capacidad de toma de decisiones cuentan con mayor estabilidad frente a la exposición de contenidos inadecuados.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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