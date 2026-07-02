Especies rescatadas en cateo de Durango presentan lesiones; ya están bajo protección: Profepa

Derivado de un cateo realizado en un inmueble de Durango, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró cinco felinos que se encontraban en la propiedad; dos de ellos pertenecen a especies consideradas en peligro de extinción.

De acuerdo con la información proporcionada por la Profepa, se trata de tres tigres de Bengala blancos (Panthera tigris), un ocelote (Leopardus pardalis) y un lince (Lynx rufus).

En el caso de los tigres de Bengala, se trata de una especie de felino carnívoro exótico que, aunque no está enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, sí aparece en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que la considera en peligro de extinción.

Respecto a la condición de los tigres, se trata de dos ejemplares adultos, un macho y una hembra, así como una hembra juvenil. Todos presentaban una condición corporal normal y signos de deshidratación. Además, la hembra adulta tiene extracción de colmillos y garras mutiladas, mientras que el macho presenta una fractura dental con complicaciones.

El ocelote rescatado es un ejemplar adulto con condición corporal ligeramente baja y signos de deshidratación . Esta especie está catalogada en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

En cuanto al lince, se trata de una hembra adulta con condición corporal normal, alerta y responsiva, además de presentar un comportamiento agresivo.

La Profepa resguardó a los ejemplares debido a que no se acreditó su legal posesión ni su procedencia, además de que se detectaron condiciones que atentan contra el trato digno y respetuoso que deben recibir los ejemplares de vida silvestre.

Para garantizar su protección, se determinó el traslado de los animales a un predio o instalación que maneja vida silvestre, mientras continúan las acciones para verificar la procedencia de los ejemplares y garantizar su conservación.