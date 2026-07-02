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PROFEPA

Especies rescatadas en cateo de Durango presentan lesiones; ya están bajo protección: Profepa

De los cinco felinos asegurados, dos pertenecen a especies consideradas en peligro de extinción.

Especies rescatadas en cateo de Durango presentan lesiones; ya están bajo protección: Profepa

Especies rescatadas en cateo de Durango presentan lesiones; ya están bajo protección: Profepa

DENICE RAMIREZ
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Derivado de un cateo realizado en un inmueble de Durango, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró cinco felinos que se encontraban en la propiedad; dos de ellos pertenecen a especies consideradas en peligro de extinción.

De acuerdo con la información proporcionada por la Profepa, se trata de tres tigres de Bengala blancos (Panthera tigris), un ocelote (Leopardus pardalis) y un lince (Lynx rufus).

En el caso de los tigres de Bengala, se trata de una especie de felino carnívoro exótico que, aunque no está enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, sí aparece en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que la considera en peligro de extinción.

Respecto a la condición de los tigres, se trata de dos ejemplares adultos, un macho y una hembra, así como una hembra juvenil. Todos presentaban una condición corporal normal y signos de deshidratación. Además, la hembra adulta tiene extracción de colmillos y garras mutiladas, mientras que el macho presenta una fractura dental con complicaciones.

El ocelote rescatado es un ejemplar adulto con condición corporal ligeramente baja y signos de deshidratación. Esta especie está catalogada en peligro de extinción de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.


En cuanto al lince, se trata de una hembra adulta con condición corporal normal, alerta y responsiva, además de presentar un comportamiento agresivo.


La Profepa resguardó a los ejemplares debido a que no se acreditó su legal posesión ni su procedencia, además de que se detectaron condiciones que atentan contra el trato digno y respetuoso que deben recibir los ejemplares de vida silvestre.


Para garantizar su protección, se determinó el traslado de los animales a un predio o instalación que maneja vida silvestre, mientras continúan las acciones para verificar la procedencia de los ejemplares y garantizar su conservación.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Profepa lesiones felinos cateo Durango ejemplares, trata, condición, corporal

               

                
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