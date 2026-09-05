Esperan hasta una hora y media por un taxi incluyente en Durango

Las unidades que brindan el servicio de taxi incluyente, equipadas con rampas para subir a personas en silla de ruedas, son cada vez menos en la capital, por lo que quienes requieren este servicio deben esperar hasta una hora y media para conseguir transporte.

El activista por los derechos de las personas con discapacidad, Óscar Zaldívar, detalló que se requieren más taxis incluyentes o, al menos, contar con el número de unidades considerable para brindar apoyo a las personas con discapacidad, adultos mayores o quienes lo necesiten.

Aunque se tiene la opción de programar el servicio, dijo que hay situaciones en las que la persona necesita salir por una emergencia y no puede hacerlo. Señaló que el problema de la espera genera contratiempos, sobre todo en estos casos.

“Deben estar haciendo las llamadas a la base de taxis por más de una hora y media; si bien les va, es que lo consiguen y, si no, pues se quedan sin el transporte para la escuela, para el hospital, para donde sea que quieran ir”.

Óscar Zaldívar destacó que es importante que el tema se retome ahora por parte de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad y que se le dé prioridad entre otros pendientes, porque la movilidad y el transporte son necesidades que deben atenderse.

Espera que la directora de esta área comparta si el tema ya fue abordado y cuáles son las acciones que se van a tomar.

“Creemos positivo que se haya creado esta dirección, que incluso somos quienes estamos impulsando que le den más recursos para que pueda hacer sus funciones. Ojalá que también la Dirección de Discapacidad esté del lado de las personas con discapacidad y no se convierta nada más en una dependencia para legitimar lo que se está dejando de hacer”.

Sobre el uso de otro tipo de transporte, como las plataformas o los camiones del transporte público, indicó que falta cultura y accesibilidad para que las personas puedan subir sin problemas, sobre todo si utilizan silla de ruedas.