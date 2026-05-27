Esperan mayor afluencia turística en Durango durante verano de 2026

Para la próxima temporada de feria, la Secretaría de Turismo prevé una mayor afluencia de visitantes a Durango, impulsada no solo por las campañas de promoción turística, sino también por la apertura de una nueva conexión aérea con Querétaro.

Fernanda Ramos Velasco, subsecretaria de Promoción Turística, informó que la gira de promoción avanza de manera positiva y comenzó en el estado de Sinaloa, donde sostuvieron encuentros con agencias de viajes y medios de comunicación.

Señaló que existe interés de los sinaloenses por regresar a Durango, tanto a la zona serrana como a la capital, lo que abre la posibilidad de un incremento de visitantes provenientes de ese estado durante las vacaciones de verano y la temporada de feria.

La funcionaria explicó que este periodo vacacional podría superar las cifras de años anteriores en materia turística, por lo que se espera una importante derrama económica y una mayor presencia de turistas.

Indicó además que, a partir del primero de junio, comenzará a operar la nueva conexión aérea con Querétaro, lo que facilitará la llegada de más visitantes al estado.

“Eso también va a contribuir a que más gente pueda venir a visitarnos”, expresó.

Asimismo, adelantó que en los próximos días realizarán actividades de promoción turística en Querétaro para difundir los atractivos de Durango y la Feria Nacional Villista. Posteriormente, continuarán la gira en Chihuahua y concluirán en Zacatecas.

Ramos Velasco destacó que, con las actividades organizadas tanto por el municipio como por la iniciativa privada, además de la programación de la feria, se proyecta una temporada de verano favorable para Durango en 2026.

En cuanto a la ocupación hotelera, señaló que se espera alcanzar hasta un 80 por ciento durante la temporada de feria.

Sobre la posibilidad de recibir visitantes extranjeros derivados del Mundial de Futbol, la subsecretaria aseguró que Durango se ha preparado para atender al turismo internacional.

“Si viene gente de otros países, qué bueno; serán bien recibidos y los atenderemos como se merecen. Estamos preparados para atenderlos”, concluyó.