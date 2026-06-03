Esperan que las lluvias continúen para beneficio del campo en Durango

Las lluvias que se han registrado en Durango hasta el momento son consideradas un buen augurio para el campo, por lo que esperan que continúen presentándose de manera constante.

“Hay que esperar que sean más constantes y, sobre todo, que con la llegada de El Niño, fenómeno climatológico que tiene un 83 por ciento de posibilidades de intensificarse, se mantengan condiciones favorables”, expresó el regidor Jorge Herrera Castro.

Indicó que algo que podría perjudicar al sector es que se registren lluvias muy fuertes en un corto periodo, ya que esto puede generar más afectaciones que beneficios, por lo que confían en que el pronóstico continúe siendo positivo para el campo.

“Hoy estamos contentos de celebrar que llega algo de lluvia, sobre todo en las zonas del valle, donde hay menos distritos de riego y donde el temporal ayuda mucho para las cosechas”.

En cuanto a la ocupación de las presas, comentó que los niveles son favorables, ya que algunas se encuentran entre el 90 y el 100 por ciento de su capacidad.

“Estamos ya en el mes de junio y esperamos que esta temporada, que todos los duranguenses sabemos que es de lluvias, se mantenga así y nos ayude mucho en la siembra y en las cosechas de Durango”, puntualizó.

El regidor destacó que, en este momento, uno de los temas que mantiene en alerta al campo es otro y se trata de la inminente llegada del gusano barrenador de ganado, lo que podría impactar no solo al sector agropecuario, por lo que también se requiere agua para ayudar a revitalizar las zonas afectadas.

Mientras tanto, continuarán los baños garrapaticidas que permiten mitigar riesgos y evitar afectaciones al ganado.