Durango

OCUPACIÓN HOTELERA

Esperan repunte en ocupación hotelera en Durango durante octubre por festivales y eventos deportivos  

La oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas ha crecido durante este mes, aseguran.

Esperan repunte en ocupación hotelera en Durango durante octubre por festivales y eventos deportivos  

Esperan repunte en ocupación hotelera en Durango durante octubre por festivales y eventos deportivos  

SAÚL MALDONADO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

La realización de festivales culturales y eventos deportivos durante octubre genera expectativas positivas para el sector turístico de Durango, que busca incrementar la ocupación hotelera en el último tramo del año. 

Fernanda Ramos Velasco, subsecretaria de Promoción Turística de Durango, señaló que esperan que este mes tenga buenos resultados, impulsado por actividades como el Festival Revueltas, el Festival Mukí y competencias deportivas que reúnen a participantes de otras regiones. 

Entre los eventos previstos destacó las actividades deportivas de los colegios de bachilleres, que contemplan la participación de alrededor de dos mil personas, lo que representa una oportunidad para atraer visitantes y generar movimiento económico en la entidad. 

La funcionaria explicó que la oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas ha crecido durante octubre, por lo que confían en que esto se refleje en una mayor ocupación hotelera hacia el cierre del mes. 

Agregó que se mantiene la promoción turística de Durango en estados vecinos como Zacatecas, Sonora y Coahuila, con el propósito de atraer visitantes regionales y fortalecer la llegada de turistas. 


Ramos Velasco también mencionó las acciones relacionadas con la conectividad aérea como parte de los esfuerzos para impulsar el turismo, aunque no precisó cuáles son las rutas o los vuelos que se busca promover. 


La expectativa, indicó, es que la actividad turística de octubre contribuya a cerrar el año con resultados favorables para Durango.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: turismo durango OCUPACIÓN HOTELERA deportivas, eventos, actividades, durante

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Durango
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas