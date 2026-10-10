Esperan repunte en ocupación hotelera en Durango durante octubre por festivales y eventos deportivos  

La realización de festivales culturales y eventos deportivos durante octubre genera expectativas positivas para el sector turístico de Durango, que busca incrementar la ocupación hotelera en el último tramo del año.

Fernanda Ramos Velasco, subsecretaria de Promoción Turística de Durango, señaló que esperan que este mes tenga buenos resultados, impulsado por actividades como el Festival Revueltas, el Festival Mukí y competencias deportivas que reúnen a participantes de otras regiones.

Entre los eventos previstos destacó las actividades deportivas de los colegios de bachilleres, que contemplan la participación de alrededor de dos mil personas, lo que representa una oportunidad para atraer visitantes y generar movimiento económico en la entidad.

La funcionaria explicó que la oferta de actividades culturales, deportivas y recreativas ha crecido durante octubre, por lo que confían en que esto se refleje en una mayor ocupación hotelera hacia el cierre del mes.

Agregó que se mantiene la promoción turística de Durango en estados vecinos como Zacatecas, Sonora y Coahuila, con el propósito de atraer visitantes regionales y fortalecer la llegada de turistas.

Ramos Velasco también mencionó las acciones relacionadas con la conectividad aérea como parte de los esfuerzos para impulsar el turismo, aunque no precisó cuáles son las rutas o los vuelos que se busca promover.

La expectativa, indicó, es que la actividad turística de octubre contribuya a cerrar el año con resultados favorables para Durango.