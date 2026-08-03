‘¿Está ciega o qué, mija?’, el famoso ‘Guapo’ llegó a Durango a bordo del ‘Buki Bus’

La pasión por Marco Antonio Solís no conoce fronteras ni carreteras demasiado largas. Prueba de ello fue la presencia en Durango de Antonio Rosas, mejor conocido en redes sociales como “El Guapo”, quien recorrió cientos de kilómetros para asistir al concierto que “El Buki” ofreció el domingo en la Feria de Durango.

Sin embargo, el viaje no pasó desapercibido.

El popular personaje viral arribó a la capital duranguense a bordo del famoso “Buki Bus”, una singular unidad decorada en honor al intérprete de “Si no te hubieras ido”, que desde hace tiempo se ha convertido en una atracción para los seguidores del cantante y para quienes se cruzan con ella en las carreteras de México.

El vehículo, pintado en tonos rosa y blanco, luce imágenes, frases y referencias a la trayectoria del artista michoacano.

EL FAN MÁS FIEL

Antonio Rosas es considerado por muchos como uno de los admiradores más conocidos de Marco Antonio Solís. Su historia se volvió popular luego de transformar un autobús en un homenaje rodante al cantante, proyecto que ha llamado la atención incluso del propio “Buki”.

La fama del vehículo llegó a tal grado que el artista ha convivido con su propietario, se ha fotografiado junto a la unidad e incluso tuvo la oportunidad de conducirla durante una visita a Sinaloa, gesto que quedó registrado en video y que fue compartido ampliamente en redes sociales.

VIRAL EN INTERNET

Pero “El Guapo” no solamente es reconocido entre los seguidores de Marco Antonio Solís. Su popularidad se disparó en internet gracias a un video que se volvió viral hace algunos años.

Durante una entrevista, una mujer le preguntó por qué le decían “El Guapo”. La respuesta fue inmediata y espontánea: “¿Estás ciega o qué, mija?”, frase que provocó miles de reacciones y terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos en redes sociales. Desde entonces, el personaje sinaloense se transformó en una figura ampliamente reconocida por usuarios de internet.

Y aprovechando la presentación de Marco Antonio Solís en la Feria de Durango, el “Buki Bus” también se convirtió en una curiosidad para quienes lograron verlo en la ciudad durante el fin de semana y este lunes, sobre todo en el centro, sobre la avenida 20 de Noviembre.

Al igual que ha ocurrido en otras entidades del país, la llamativa unidad atrajo miradas y fotografías, confirmando que la devoción de algunos seguidores puede transformarse en auténticos fenómenos culturales.