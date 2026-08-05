¿Está en venta SuKarne? Qué sabemos sobre la empresa sinaloense exportadora de carne

La posibilidad de que SuKarne, una de las empresas más importantes de la industria alimentaria en México, cambie de dueño ha generado expectativa dentro del sector empresarial.

En los últimos días trascendió que la compañía sinaloense analiza diferentes alternativas estratégicas, entre ellas una eventual venta que podría sería de miles de millones de dólares.

¿Está a la venta?

De acuerdo con los reportes publicados esta semana, SuKarne estaría siendo asesorada por BBVA y Rabobank en un proceso de evaluación estratégica. No obstante, fuentes cercanas al caso han señalado que las conversaciones continúan en una etapa inicial y que incluso existe la posibilidad de que la operación no llegue a concretarse.

De acuerdo con Reuters, se mantiene una evaluación permanente de alternativas para generar mayor valor y respaldar su crecimiento futuro , sin ofrecer detalles adicionales sobre una eventual negociación. Esto significa que, por ahora, hablar de una venta cerrada sería prematuro.

¿Por qué SuKarne resulta tan atractiva?

El interés que despierta la compañía no es casualidad. Fundada en Culiacán, Sinaloa, SuKarne pasó de ser un negocio dedicado a la engorda de ganado a convertirse en uno de los mayores productores y exportadores de carne de América del Norte .

Actualmente tiene operaciones en cuatro continentes y presencia comercial en más de 13 países, además de controlar buena parte de la cadena productiva, desde la engorda del ganado hasta el procesamiento y la distribución de carne. Ese modelo integral es considerado uno de sus principales activos para cualquier inversionista interesado en el sector.

¿Por qué está a la venta?

La posible venta ocurre en un momento de cambios para la industria cárnica. Durante los últimos meses, el sector enfrentó restricciones comerciales relacionadas con el gusano barrenador, situación que modificó el mercado entre México y Estados Unidos y obligó a replantear estrategias dentro de la cadena de suministro.