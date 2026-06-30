Esta es la cantidad que se llevó Messi por aparecer 20 segundos en el tráiler de Spiderman

La inesperada aparición de Lionel Messi junto a Tom Holland en la campaña promocional de Spider-Man: Brand New Day no solo sorprendió a los aficionados al futbol y al cine, sino que también desató una pregunta que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales... ¿cuánto dinero recibió el campeón del mundo por participar en un video de apenas unos segundos?

El comercial, lanzado en medio del furor por la Copa Mundial de 2026, muestra a Messi interactuando con el actor británico y el icónico superhéroe de Marvel como parte de una estrategia global de promoción impulsada por Sony Pictures y Samsung.

Aunque la producción dura alrededor de 20 segundos, la participación del argentino generó millones de reproducciones en cuestión de horas y colocó nuevamente su nombre entre las principales tendencias internacionales.

¿Cuánto cobró Messi por el comercial?

A pesar de la enorme expectativa que ha generado la colaboración, ni Sony Pictures, Marvel, Samsung ni el entorno de Lionel Messi han revelado oficialmente cuánto dinero recibió el futbolista por participar en la campaña.

Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular que habría recibido más de 15 millones de dólares, pero hasta el momento ninguna ha sido respaldada por información oficial o por reportes de medios especializados. Por ello, no existe una cantidad confirmada sobre el pago que habría recibido el argentino por aparecer en el promocional.

Lo que sí es un hecho es que Messi es uno de los deportistas mejor pagados del planeta y una de las figuras más cotizadas para campañas publicitarias. A lo largo de su carrera ha colaborado con marcas internacionales de primer nivel, por lo que su presencia en un lanzamiento cinematográfico de esta magnitud no resulta una sorpresa.

Una campaña que aprovechó el Mundial

La colaboración forma parte de la estrategia promocional de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega protagonizada por Tom Holland.

En el video, Peter Parker se encuentra con Messi en Nueva York, donde el futbolista le muestra una nueva herramienta denominada "Spidey Tracker", desarrollada junto con Samsung para promocionar la película y ofrecer contenido interactivo a los aficionados. Posteriormente, Spider-Man acompaña al argentino en un breve recorrido por la ciudad, en una secuencia que mezcla el universo del futbol con el de Marvel.

La campaña aprovecha el enorme alcance del Mundial 2026, torneo en el que Messi continúa siendo una de las figuras más mediáticas del planeta, aun cuando no participa directamente en la competencia.