Estadio Ciudad de México se prepara para inicio del Mundial 2026, ¿qué cambios sufrió?

Todo está listo para la inauguración del Mundial Norteamérica 2026, el próximo jueves 11 de junio con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Fotografías muestran que la zona sin butacas en la parte lateral baja del Coloso de Santa Úrsula ya cuenta con los asientos instalados otra vez, ahora de color negro. Tras el México vs Portugal esa parte del recinto sufrió modificaciones.

En la corona roja que colocaron como parte de la remodelación, ya luce el cuestionado letrero de "Estadio Ciudad de México", en las inconfundibles columnas grises del Coloso cuelgan mantas que anuncian que la Copa Mundial 2026 se disputará en la capital del país.

(El Universal)

Los filtros por donde ingresarán los aficionados ya se pueden ver instalados en las explanadas de ambos lados, así como las zonas "VIP" que tendrán diversas actividades para los espectadores.

En el techo fueron colocadas banderas de los países participantes, tal y como se hizo durante la Copa del Mundo México 1986.

(El Universal)

Por su parte, la cancha luce en perfectas condiciones, lista para albergar los cinco partidos que recibirán en esta justa mundialista.