Estado de Durango recibió a tiempo recursos federales

Al cierre del tercer trimestre de 2026, el estado de Durango registró un comportamiento positivo en la ministración de participaciones federales, al recibir un total de 16 mil 062.3 millones de pesos , una cifra superior a los 15 mil 882.7 millones de pesos programados en el calendario oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el reporte Participaciones Federales Calendarizadas vs Pagadas por Entidad Federativa, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, este comportamiento representa un recurso adicional de 179.5 millones de pesos para la entidad, equivalente a una variación positiva del 1.1 por ciento , respecto a lo proyectado.

Si bien el porcentaje de aumento no es considerable, Durango destaca frente a la contracción nacional . Y es que, la tendencia observada en la mayoría de las entidades federativas e inclusive el balance general del país reflejan un déficit en las participaciones.

En tal sentido, a nivel general la Federación registró un subejercicio en la entrega de participaciones de -3.2 por ciento, acumulando un déficit de -35,660.5 millones de pesos en comparación con el calendario programado (1,092,854.2 millones pagados frente a 1,128,514.7 millones calendarizados).

Es decir, la gran mayoría de los estados tuvieron recortes en las participaciones, mientras que únicamente 10 entidades, Durango incluido, reportaron números positivos hasta septiembre.

Dichas entidades fueron: Colima, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Baja California Sur, Zacatecas, Durango, Nayarit, Oaxaca y Baja California.

Mientras que 22 estados tuvieron reducciones, siendo los más afectados Campeche (-19.5%), Sinaloa (-8.3%), Chihuahua (-5.3%) y Michoacán (-4.5%).

En el comparativo regional, Durango se ubicó en una posición de estabilidad financiera (respecto a la recepción de participaciones) frente a vecinos colindantes como Coahuila, que captó un excedente de 956.7 millones de pesos (+3.5%); y Zacatecas, que registró 171.5 millones de pesos adicionales (+1.2%).

El informe del CEFP toma como fuente la información de las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP, correspondientes a las participaciones entregadas a las entidades federativas durante el periodo de enero a septiembre del ejercicio fiscal 2026.

Las participaciones federales se canalizan por medio del Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación y son recursos de libre disposición.