Estados Unidos anuncia 100 mdd en recompensas por cinco líderes del CJNG

Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo la mañana de este miércoles 5 de agosto, los titulares del Departamento de Justicia de EU, Todd Blanche; de la DEA, Terrance Cole, y del FBI, Kash Patel, anunciaron acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que ofrecerá 100 millones de dólares en recompensas para atrapar a líderes del CJNG y sus redes, además de acusaciones contra tres de ellos relacionados con fraude en tiempos compartidos .

Advierten que Gobierno de EUA irá por funcionarios corruptos de México

Terry Cole, jefe de la Agencias de Control de Drogas (DEA, en inglés), denunció la “corrupción en México, incluyendo en el gobierno de México, que ha protegido a líderes de los cárteles”.

Advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump irá por “los líderes de los cárteles y funcionarios corruptos de gobierno ” que permiten o facilitan el flujo de drogas que está matando a estadounidenses.

Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, habló de un 22% de declive en las muertes por fentanilo, que atribuyó a la acción del gobierno de Trump.

La fiscal general asistente de la división criminal del Departamento de Justicia, Tyson Duva, anunció nuevos cargos por tráfico de drogas y armas contra cinco líderes del CJNG.

¿Quiénes son los líderes del CJNG por lo que Estados Unidos ofrece 100 mdd en recompensas?

Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias "Chorro"

Hugo Gonzalo Mendoza, "El Sapo"

Ricardo Luis Velasco, "Tripa"

Julio César Montero Pinzón "Tarjetas"

Carlos Andrés Rivera "La Firma"

De igual forma, Tyson Duva anunció acusaciones sustitutivas por fraude en tiempos compartidos contra Montero Pinzón, Rivera y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.