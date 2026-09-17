Estados Unidos deja fuera a Alejandro Zendejas: los motivos de su ausencia en la Fecha FIFA

El atacante del Club América, Alejandro Zendejas, quedó oficialmente al margen de la convocatoria de la Selección de los Estados Unidos presentada por el director técnico Mauricio Pochettino para la Fecha FIFA de septiembre de 2026. La decisión del cuerpo técnico privará al extremo mexicoamericano de participar en los compromisos amistosos internacionales frente a Perú y Chile.

¿Por qué quedó fuera de la convocatoria?

El motivo principal de su ausencia radica en el proceso de rehabilitación física que atraviesa el jugador. Tras su participación en la Copa del Mundo de 2026, Zendejas se sometió a una intervención de limpieza articular en la rodilla derecha durante el mes de julio. Su reciente reaparición con el cuadro azulcrema exige una estricta dosificación de cargas de trabajo.

Mauricio Pochettino optó por priorizar la recuperación integral del atacante azulcrema antes que forzar su presencia en la concentración nacional. El estratega argentino ha mantenido una postura netamente preventiva en la gestión del plantel, decidiendo no exponer la integridad física de un futbolista que apenas empieza a recuperar el ritmo competitivo dentro de la Liga MX.

Ante las vacantes existentes en el aparato ofensivo, la principal novedad en la nómina estadounidense es la sorpresiva convocatoria del juvenil Cavan Sullivan, mediocampista de apenas 16 años llamado por primera ocasión al primer equipo. Pochettino aprovechará la ventana internacional para evaluar jóvenes promesas y ensayar diversas variantes tácticas en la zona de ataque.

De cara a los próximos compromisos

En el seno del Club América, la permanencia del futbolista profesional durante el receso internacional es vista como un factor ampliamente positivo. Zendejas se mantendrá trabajando en las instalaciones de Coapa con un plan de acondicionamiento específico, orientado a consolidar su forma física y alcanzar su mejor versión para el desarrollo del Torneo Apertura 2026.

Sin embargo, las puertas del combinado de las Barras y las Estrellas permanecen abiertas para Alejandro Zendejas rumbo a los próximos compromisos internacionales oficiales. Tanto el cuerpo técnico como el área médica de US Soccer darán seguimiento a su desempeño en México, contemplando su retorno a las convocatorias una vez alcanzada la plenitud física deseada.