Estados Unidos sanciona al 'Mayito Flaco' y a otros 45 líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa

Este martes 29 de septiembre se anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a poco menos de 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.

¿Quiénes son las personas o entidades sancionadas?

El comunicado del Departamento del Tesoro señala que entre las 21 personas y 25 entidades sancionadas se encuentran "el líder del cártel, Ismael Zambada Sicarios (alias 'Mayito Flaco' ), así como también algunos miembros de su círculo más íntimo".

También se encuentran "líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México" .

"Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero", aseguró Scott Bessent, secretario del Tesoro.

En este sentido, "y en consonancia con la promesa del presidente Trump de eliminar los cárteles", la OFAC resume en el comunicado su labor contra "grupos criminales" y destaca que ha llevado a cabo "más de 30 acciones dirigidas a más de 400 personas y entidades desde principios de 2025 ".

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