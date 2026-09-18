Estafadores usan fotos creadas con IA para intentar extorsionar a mujer en Nazas

Una nueva modalidad de extorsión fue detectada en el municipio de Nazas, donde delincuentes utilizaron imágenes presuntamente creadas con inteligencia artificial para hacer creer a una mujer que su primo había sido privado de la libertad y exigirle 20 mil pesos.

El caso fue reportado aproximadamente a las 10:00 horas de este jueves, cuando Seguridad Pública de Nazas solicitó la intervención de las autoridades en la localidad La Perla, ante un posible caso de extorsión telefónica.

Los agentes se entrevistaron con una mujer cuya identidad se mantiene en reserva, quien explicó que comenzó a recibir llamadas provenientes de una lada de Guadalajara. Inicialmente decidió no responder, pero posteriormente recibió un mensaje en el que le pedían que contestara.

Al atender la llamada, los desconocidos le preguntaron si conocía a un hombre identificado con las iniciales E.V.G., quien es su primo. Después le aseguraron que lo tenían retenido y que estaban negociando con su supuesto “jefe” para liberarlo a cambio de 20 mil pesos.

Preocupada por la situación, la mujer comenzó a buscar a su familiar en los lugares que frecuenta, pero al no encontrarlo aumentó la incertidumbre. Poco después, los extorsionadores le enviaron fotografías en las que aparentemente su primo aparecía acompañado por personas armadas.

Las autoridades establecieron que dichas imágenes habrían sido manipuladas o generadas mediante inteligencia artificial. Ante ello, agentes investigadores y elementos de Seguridad Pública desplegaron un operativo para localizar al hombre y comprobar que se encontrara a salvo.

Finalmente, fue localizado en unas labores conocidas como La Joyita, pertenecientes a la comunidad La Perla, descartándose que hubiera sido víctima de algún delito.

De esta manera se confirmó el intento de extorsión y se evitó que la familia entregara los 20 mil pesos exigidos por los delincuentes.