Estafan a abuelito de 89 años que viajó para ver a México en el Mundial 2026 | VIDEOS

La ilusión de cumplir el sueño de toda una vida terminó en una amarga experiencia para José Méndez, un hombre de 89 años que viajó desde San Diego, Estados Unidos, a Guadalajara para presenciar el partido entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La historia comenzó a principios de junio, cuando su nieta, la creadora de contenido Paola Hernández, compartió en redes sociales la sorpresa que le preparó a su abuelo: dos boletos para asistir al encuentro que se disputaría en el Estadio Guadalajara.

El momento en que recibió el regalo y los preparativos para el viaje conmovieron a miles de usuarios, quienes siguieron con entusiasmo la emoción del adulto mayor al mostrar su camiseta y gorra de la Selección Mexicana.

Sin embargo, la experiencia dio un giro inesperado el pasado 18 de junio. A través de TikTok, Paola denunció que los boletos que había adquirido mediante plataformas de reventa como StubHub y Viagogo nunca fueron entregados, pese a que pagó alrededor de cinco mil dólares, equivalentes a unos 86 mil pesos, por las dos entradas.

La joven relató que, al llegar al estadio con todo listo para disfrutar del encuentro, descubrió que no podrían ingresar. "Me estafaron, no me dieron el dinero, no me dieron boletos", expresó en un video compartido con sus seguidores.

Paola lamentó especialmente que su abuelo se quedara sin vivir la experiencia que tanto esperaba, luego del esfuerzo económico realizado para hacer realidad su sueño. Ante la situación, pidió apoyo en redes sociales y contó lo difícil que fue enfrentar ese momento.

Sin posibilidad de entrar al inmueble, José y su nieta optaron por permanecer en las inmediaciones del estadio, donde siguieron las acciones del partido desde la pantalla de un celular, sentados en una pequeña banca.

La historia rápidamente se viralizó y generó muestras de solidaridad por parte de miles de personas. Incluso la Selección Mexicana reaccionó con un mensaje de apoyo para el adulto mayor, mientras que propietarios de restaurantes y otros negocios de Guadalajara les ofrecieron invitaciones y atenciones especiales.