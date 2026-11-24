Un incendio registrado durante la madrugada del martes en una vivienda del fraccionamiento Canelas, de la ciudad de Durango, provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos, además de daños materiales en dos habitaciones del inmueble.

El siniestro fue reportado alrededor de las 02:45 horas por Víctor Manuel, de 77 años de edad, vecino del andador Playa Cayaquito, donde se encuentra ubicada la vivienda afectada.

De acuerdo con lo manifestado por los vecinos, durante la madrugada escucharon el estallido de los vidrios de las ventanas, por lo que salieron de sus domicilios y se percataron de que las llamas consumían parte de la casa, motivo por el cual solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para atender el siniestro y revisar el interior de la vivienda, donde constataron que no se encontraba ninguna persona, mientras que el fuego había afectado parte de la sala y una habitación.

Según comentaron los vecinos a los elementos de la Policía Municipal, tenían aproximadamente dos semanas sin observar la presencia de los habitantes del inmueble, por lo que el incendio dejó daños materiales.