'Estamos bien en Durango', asegura Secretario General de Gobierno sobre seguridad

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) del Estado, Héctor Vela Valenzuela, informó que en Durango hay condiciones de seguridad, de acuerdo con el análisis que se ha realizado en las reuniones de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad.

“A ver, estamos bien en Durango. Sé que esto me va a llover en redes. La realidad, en este momento estamos bien. Vengo saliendo de una reunión de la mesa de paz y seguridad, incluso con la presencia de autoridades nacionales de la Guardia Nacional. En Durango están las cosas bien. Lo que ha sucedido y ustedes la han consignado han sido actos de autoridad”, declaró ante los medios de comunicación.

Enfatizó que la seguridad no está socavada en la entidad, por lo que los duranguenses pueden estar tranquilos.

“En ese sentido, bueno lamentamos lo que ha sucedido sobre todo la baja del elemento de Guardia Nacional, pero la seguridad no está socavada, es decir, la gente puede estar tranquila”, mencionó.

Y reiteró que, de acuerdo al reporte, el saldo del enfrentamiento que se registró la tarde del miércoles y madrugada del jueves, entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados en La Loma y La Ferrería, fue de tres personas fallecidas.

“Por la parte oficial sí, fue uno. Entiendo que hubo dos civiles”, manifestó.