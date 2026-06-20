Estas son 5 fotografías para recordar el Durango Antiguo

Las calles, los comercios y los edificios históricos son mucho más que escenarios urbanos, son testigos silenciosos de la vida cotidiana de generaciones enteras.

Esta selección de fotografías antiguas ofrece una mirada a distintos momentos del pasado de Durango, permitiendo descubrir cómo lucían algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad y cómo evolucionó el entorno que hoy forma parte de su identidad.

Entre las imágenes destaca una vista de la Avenida 20 de Noviembre, la principal arteria del Centro Histórico, donde automóviles de época y transeúntes retratan el ritmo de una ciudad en constante transformación.

La galería también rescata la presencia del histórico Hotel Roma, una de las construcciones más representativas de la arquitectura porfiriana en Durango, así como una fotografía de la Plaza de Armas en 1878, espacio que desde la fundación de la ciudad ha sido punto de encuentro para la vida social, política y cultural de los duranguenses.

El recorrido visual se complementa con recuerdos de establecimientos que marcaron distintas épocas, como La Francia Marítima , uno de los comercios más reconocidos del centro de la ciudad, y Discos Pepe, un sitio que durante años fue referencia obligada para los amantes de la música.

Juntas, estas imágenes permiten redescubrir un Durango que permanece vivo en la memoria colectiva.