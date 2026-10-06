Estas son 5 películas imperdibles en cines comerciales

La cartelera cinematográfica ofrecerá durante estas semanas grandes opciones para distintos gustos, desde historias de suspenso y supervivencia hasta propuestas de animación japonesa y películas que combinan drama con grandes escenarios. La variedad permite encontrar tanto producciones pensadas para mantener al público al filo del asiento como historias que apuestan por las emociones y los vínculos entre sus personajes.

Entre estrenos recientes y un esperado reestreno, estas son cinco opciones que destacan por sus historias, sus protagonistas o la experiencia que ofrecen frente a la pantalla, todas ya disponibles en las salas de Durango.

VERITY: LA SOMBRA DE UN ENGAÑO

El suspenso llega con una adaptación de la novela de Colleen Hoover, protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett. La historia sigue a Lowen Ashleigh, una escritora que recibe el encargo de terminar la exitosa saga de una autora llamada Verity Crawford, quien quedó incapacitada después de un accidente. Al instalarse en la casa de la familia para trabajar en los libros, Lowen comienza a descubrir información inquietante entre los documentos de Verity. La cinta apuesta por los secretos familiares, las dudas y una atmósfera cada vez más incómoda.

DIGGER

Alejandro González Iñárritu dirige esta producción protagonizada por Tom Cruise, Riz Ahmed, Sandra Hüller y John Goodman. La película presenta a Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero que emprende una frenética misión para demostrar que puede ser el salvador de la humanidad después de provocar un desastre de grandes proporciones. Con una combinación de comedia, drama y sátira, la cinta aborda temas relacionados con el poder, la ambición y las consecuencias de las decisiones de quienes ocupan posiciones privilegiadas.

YOUR NAME

El anime japonés regresa a la pantalla grande con motivo de su décimo aniversario. Escrita y dirigida por Makoto Shinkai, la película cuenta la historia de Mitsuha Miyamizu y Taki Tachibana, dos jóvenes que descubren que, de manera inexplicable, sus vidas comienzan a conectarse a través del intercambio de cuerpos. La cinta combina romance, fantasía, drama y elementos sobrenaturales mientras los protagonistas intentan comprender qué está ocurriendo y cuál es el vínculo que los une. Su regreso a los cines representa una oportunidad para reencontrarse con una de las obras más reconocidas de Shinkai o para verla por primera vez en pantalla grande. En Durango, el reestreno fue contemplado dentro de las funciones de Cinépolis.

EL CORAZÓN DE LA BESTIA

Brad Pitt encabeza este thriller de supervivencia dirigido por David Ayer. La historia sigue a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales, y a su perro de combate, Odin, quienes quedan varados en la naturaleza salvaje de Alaska después de sufrir un accidente aéreo. A partir de ese momento, ambos deben enfrentarse a las condiciones extremas del entorno mientras buscan sobrevivir y regresar a la civilización. Además de la acción y la aventura, la película pone en el centro el vínculo entre el protagonista y su compañero canino, un elemento que puede atraer a quienes buscan una historia de supervivencia con un componente emocional.

VÉRTIGO 2: PUNTO MUERTO

La tensión de las alturas regresa con esta secuela de Vértigo. La película sigue a Jax, quien atraviesa el duelo por la muerte de su hermana y acepta viajar a Tailandia junto a Luce, una amiga de ella, para recorrer una peligrosa ruta en el monte Kwan. Lo que comienza como un viaje para rendir homenaje a su ser querido se convierte en una lucha por sobrevivir cuando un desprendimiento de rocas las deja atrapadas a gran altura. La cinta retoma la fórmula de supervivencia y vértigo de la primera entrega, con una historia pensada para quienes disfrutan de la adrenalina.