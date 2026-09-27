Estas son las 10 mejores series de la historia del siglo XXI, según The New York Times

La llamada era dorada de la televisión sigue generando debates entre críticos, creadores y espectadores, pero ahora una de las publicaciones más influyentes del mundo cultural intentó responder una pregunta que parecía imposible, ¿cuáles son las mejores series de lo que va del siglo XXI?

Para elaborar su ranking, The New York Times consultó a más de 500 figuras de la industria televisiva, entre ellas actores, guionistas, productores, directores y showrunners, quienes votaron por las producciones que consideran más importantes, innovadoras e influyentes estrenadas desde el año 2000. El resultado fue una lista de 100 títulos que refleja la evolución de la televisión en las últimas dos décadas, desde dramas criminales y sátiras políticas hasta fantasías épicas y comedias de autor.

Aquí una lista de los 10 primeros, programas de diversos géneros y estrenados en distintos años, todos, alabados por la crítica y con grandes nominaciones.

1.BREAKING BAD

La serie creada por Vince Gilligan ocupa el primer lugar gracias a su retrato de la transformación de Walter White, un profesor de química que se convierte en uno de los criminales más temidos del narcotráfico. Su narrativa meticulosa y la actuación de Bryan Cranston la convirtieron en un referente de la televisión moderna.

Dónde verla: Netflix.

2. THE WIRE

Considerada por muchos como una de las radiografías más complejas de la sociedad estadounidense, la producción exploró el crimen, la política, la educación y los medios de comunicación en Baltimore. Su enfoque realista sigue siendo objeto de estudio años después de su estreno.

Dónde verla: Max.

3. MAD MEN

Ambientada en el mundo de la publicidad de los años sesenta, la serie destacó por su elegante reconstrucción de época y por abordar temas como la identidad, el poder y las transformaciones culturales de Estados Unidos.

Dónde verla: Prime Video.

4. SUCCESSION

La lucha por el control de un imperio mediático familiar convirtió a esta producción en uno de los fenómenos televisivos más comentados de los últimos años. Sus diálogos afilados y personajes moralmente ambiguos conquistaron a crítica y público.

Dónde verla: Max.

5. FLEABAG

Con apenas dos temporadas, la serie creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge revolucionó la comedia contemporánea. Su humor ácido, honestidad emocional y ruptura constante de la cuarta pared la transformaron en una obra de culto.

Dónde verla: Prime Video.

6. GAME OF THRONES

Basada en las novelas de George R. R. Martin, redefinió la televisión de fantasía gracias a su escala cinematográfica, intrigas políticas y personajes memorables. A pesar de las divisiones generadas por su desenlace, continúa siendo una de las series más influyentes de la historia reciente.

Dónde verla: Max.

7. VEEP

La sátira política protagonizada por Julia Louis-Dreyfus mostró los absurdos y contradicciones del poder en Washington. Su humor rápido y mordaz la convirtió en una de las comedias más premiadas de su generación.

Dónde verla: Max.

8. 30 ROCK

Creada por Tina Fey, esta comedia detrás de cámaras de un programa de televisión destacó por su ritmo frenético, referencias culturales y estilo de humor inteligente que influyó en numerosas producciones posteriores.

Dónde verla: Netflix y Prime Video, según disponibilidad regional.

9. CURB YOUR ENTHUSIASM

Larry David convirtió las situaciones más cotidianas en una fuente inagotable de incomodidad y humor. La serie se volvió un clásico gracias a su estilo improvisado y a su capacidad para encontrar conflictos donde nadie más los vería.

Dónde verla: Max.

10. ATLANTA

Donald Glover presentó una mirada única sobre la cultura afroamericana contemporánea a través de una serie que mezcló drama, comedia y surrealismo. Su capacidad para reinventarse episodio tras episodio la convirtió en una de las propuestas más originales de la televisión reciente.

Dónde verla: Disney+.