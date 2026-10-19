Estas son las presas de Durango que todavía no alcanzan el 100% de su capacidad en octubre de 2026

El agua almacenada en las principales presas de Durango presenta un panorama desigual durante octubre. Aunque algunos embalses ya rebasan el 100% de llenado, las cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestran que la recuperación no ha sido igual para todos.

De acuerdo con el reporte del lunes 19 de octubre de 2026, seis de las diez presas incluidas en el monitoreo permanecen por debajo del 100% de su capacidad. Entre ellas hay diferencias considerables: una está cerca de alcanzar ese nivel, mientras otras todavía no llegan a la mitad.

¿Cuáles presas de Durango están por debajo del 100%?

Ordenadas de menor a mayor porcentaje de llenado, estas son las seis presas que se encuentran en esa condición:

Presa Porcentaje de llenado San Gabriel 33.1% Villa Hidalgo 36.4% Lázaro Cárdenas 36.8% Francisco Zarco 50.2% Francisco Villa 83.2% Guadalupe Victoria 96.0%

San Gabriel presenta el porcentaje más bajo del reporte, con 81.352 millones de metros cúbicos almacenados, frente a una capacidad de 245.430 millones.

Le siguen Villa Hidalgo, con 8.399 millones de metros cúbicos, y Lázaro Cárdenas, que almacena mil 87.963 millones.

Esta última permite observar una diferencia importante: aunque contiene el mayor volumen de agua de las diez presas monitoreadas, su capacidad también es considerablemente mayor, por lo que su porcentaje de llenado permanece en 36.8%.

Por su parte, Francisco Zarco se encuentra ligeramente por encima de la mitad de su capacidad, con 155.132 millones de metros cúbicos.

Guadalupe Victoria, la más cercana a llenarse

Entre las presas que permanecen por debajo del 100%, Guadalupe Victoria es la más próxima a alcanzar ese nivel, con 96% y un almacenamiento de 81.383 millones de metros cúbicos.

En el mismo corte, Francisco Villa registra 83.2%, equivalente a 60.933 millones de metros cúbicos.

Estos datos corresponden a las condiciones registradas el 19 de octubre; los niveles pueden cambiar conforme ingresan escurrimientos y se realizan extracciones de agua.

¿Cuáles ya alcanzaron o superaron el 100%?

El boletín de Conagua señala que tres presas se encuentran por encima del 100%: Peña del Águila, con 102.3%; Santiago Bayacora, con 101%; y Caboraca, con 100.3%.

A ellas se suma Santa Elena, que aparece exactamente al 100% de llenado. Por lo tanto, en este corte son cuatro los embalses que alcanzan o superan ese nivel, aunque únicamente tres lo rebasan.

El panorama confirma que los porcentajes más altos de algunas presas no representan la situación de todas: mientras hay embalses llenos y con derrames reportados, San Gabriel, Villa Hidalgo y Lázaro Cárdenas continúan por debajo del 40% de su capacidad.