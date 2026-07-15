Estas son las rutas del transporte gratuito para ir a la Feria de Durango en 2026
Este viernes 17 de julio dará inicio la Feria de Durango 2026, con actividades recreativas, deportivas y juegos mecánicos, además del esperado concierto de inauguración.
Si quieres ir a las instalaciones de la Feria pero no tienes vehículo o no quieres llevarlo, de nuevo habrá transporte gratuito para que sea más fácil y más económico trasladarse desde diferentes puntos de la ciudad.
¿Cuáles son las rutas del transporte gratuito para ir a la Feria en 2026?
Año con año la Feria de Durango facilita el transporte a sus instalaciones, y este 2026 no será la excepción, pues ya fueron publicados los puntos desde los que partirá el camión gratuito y los horarios en que puedes tomarlo.
Este año 2026 el transporte gratuito tendrá tres puntos de salida:
- Plazuela Baca Ortiz: Bulevar Dolores del Río
- Central Camionera: Bulevar Francisco Villa (antes de la entrada de la camionera)
- Soriana Madero: A un costado del banco Santander
Cabe mencionar que desde el recinto ferial los autobuses regresarán a los mismos tres puntos de partida.
¿En qué horario puedo usar el tranporte gratuito que lleva a la Feria de Durango?
El horario en el que puedes hacer uso del transporte gratuito no sufrió cambios para este 2026:
- Lunes a viernes, de 16:00 a 23:00 horas.
- Mientras que sábados y domingos estará disponible de 14:00 a 23:00 horas.
No olvides que la unidad que te llevará hacia el recinto ferial está marcada como gratuita, para que no haya confusiones.