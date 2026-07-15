Durango

FERIA VILLISTA 2026

Estas son las rutas del transporte gratuito para ir a la Feria de Durango en 2026

Este año también habrá transporte gratuito, para que sea más fácil y más económico trasladarse al recinto ferial.

Estas son las rutas del transporte gratuito para ir a la Feria de Durango en 2026

Estas son las rutas del transporte gratuito para ir a la Feria de Durango en 2026

REDACCIÓN WEB
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Este viernes 17 de julio dará inicio la Feria de Durango 2026, con actividades recreativas, deportivas y juegos mecánicos, además del esperado concierto de inauguración. 

Si quieres ir a las instalaciones de la Feria pero no tienes vehículo o no quieres llevarlo, de nuevo habrá transporte gratuito para que sea más fácil y más económico trasladarse desde diferentes puntos de la ciudad. 

¿Cuáles son las rutas del transporte gratuito para ir a la Feria en 2026?

Año con año la Feria de Durango facilita el transporte a sus instalaciones, y este 2026 no será la excepción, pues ya fueron publicados los puntos desde los que partirá el camión gratuito y los horarios en que puedes tomarlo. 

Este año 2026 el transporte gratuito tendrá tres puntos de salida:


    

  • Plazuela Baca Ortiz: Bulevar Dolores del Río
    • 

  • Central Camionera: Bulevar Francisco Villa (antes de la entrada de la camionera)
    • 

  • Soriana Madero: A un costado del banco Santander 
    • 



Cabe mencionar que desde el recinto ferial los autobuses regresarán a los mismos tres puntos de partida.


¿En qué horario puedo usar el tranporte gratuito que lleva a la Feria de Durango?


El horario en el que puedes hacer uso del transporte gratuito no sufrió cambios para este 2026:


    

  • Lunes a viernes, de 16:00 a 23:00 horas.
    • 

  • Mientras que sábados y domingos estará disponible de 14:00 a 23:00 horas. 
    • 



No olvides que la unidad que te llevará hacia el recinto ferial está marcada como gratuita, para que no haya confusiones. 




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: TRANSPORTE GRATUITO FERIA VILLISTA 2026 FERIA DE DURANGO gratuito, Feria, transporte, puntos

               

                
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