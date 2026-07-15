Estas son las rutas del transporte gratuito para ir a la Feria de Durango en 2026

Este viernes 17 de julio dará inicio la Feria de Durango 2026, con actividades recreativas, deportivas y juegos mecánicos, además del esperado concierto de inauguración.

Si quieres ir a las instalaciones de la Feria pero no tienes vehículo o no quieres llevarlo, de nuevo habrá transporte gratuito para que sea más fácil y más económico trasladarse desde diferentes puntos de la ciudad.

¿Cuáles son las rutas del transporte gratuito para ir a la Feria en 2026?

Año con año la Feria de Durango facilita el transporte a sus instalaciones, y este 2026 no será la excepción, pues ya fueron publicados los puntos desde los que partirá el camión gratuito y los horarios en que puedes tomarlo.

Este año 2026 el transporte gratuito tendrá tres puntos de salida:

Plazuela Baca Ortiz: Bulevar Dolores del Río

Central Camionera: Bulevar Francisco Villa (antes de la entrada de la camionera)

Soriana Madero: A un costado del banco Santander

Cabe mencionar que desde el recinto ferial los autobuses regresarán a los mismos tres puntos de partida.

¿En qué horario puedo usar el tranporte gratuito que lleva a la Feria de Durango?

El horario en el que puedes hacer uso del transporte gratuito no sufrió cambios para este 2026:

Lunes a viernes, de 16:00 a 23:00 horas.

Mientras que sábados y domingos estará disponible de 14:00 a 23:00 horas.