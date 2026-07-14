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GIL MORA

Este es el precio millonario del auto de lujo que conduce Gil Mora a sus 17 años

El futbolista que cuenta con protagonismo absoluto aparece una vez más en redes sociales, sorprendiendo a sus fanáticos.

Este es el precio millonario del auto de lujo que conduce Gil Mora a sus 17 años

Este es el precio millonario del auto de lujo que conduce Gil Mora a sus 17 años

SANDRA VENEGAS
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El futbolista que se ha robado los corazones de los mexicanos y el mundo entero apareció en redes sociales y sorprendió a sus seguidores.

El recién graduado de la preparatoria y futbolista Gilberto Mora fue captado en un video, manejando un coche de alta gama, por las calles de la ciudad de Tijuana, Baja California.

'Morita' ya se encuentra de vacaciones, luego de graduarse y antes de reportar con el equipo fronterizo "Xolos".

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¿Cuál es el auto que conducía Gilberto Mora?


El futbolista mediocampista fue captado en un video manejando por las calles de Tijuana un auto cuyo valor es de 1.2 millones de pesos; estamos hablando de un BMW Serie 2 Gran Coupé, automóvil deportivo con perfil bajo en comparación con otros diseños.


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El auto es considerado de lujo, pues cuenta con un motor turbo de 3 cilindros y 167 CV, rines deportivos; su interior está equipado con pantallas digitales y funcionalidad de conducción autónoma optimizada.




               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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