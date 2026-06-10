Este es el resultado OFICIAL del operativo en Casa Blanca: 6 detenidos, arsenal, dinero y vehículos

Como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad en distintos estados del país, autoridades federales y estatales informaron sobre importantes aseguramientos en Durango, donde fueron detenidas seis personas y el decomiso de un considerable arsenal, además de vehículos y dinero en efectivo.

La intervención se realizó en el ejido San Salvador de Casa Blanca, perteneciente al municipio de Durango, mediante un operativo conjunto encabezado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, quienes ubicaron y aseguraron a los presuntos involucrados.

Durante la acción fueron aseguradas dos maletas con dinero en efectivo, dos armas cortas, siete cargadores, alrededor de 100 cartuchos útiles y cuatro radios de comunicación, equipo que presuntamente era utilizado para actividades ilícitas en la región.

Asimismo, las corporaciones decomisaron 16 vehículos, de los cuales cuatro contaban con blindaje artesanal. Entre las unidades aseguradas también se encuentra una motocicleta, misma que quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El operativo permitió además el aseguramiento de armamento de alto poder, entre el que destaca un fusil Barret, una ametralladora y 10 armas largas, consideradas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las fuerzas de seguridad también localizaron y aseguraron 15 granadas, además de diversos cargadores y cartuchos, lo que evidenció la capacidad operativa del grupo presuntamente relacionado con estos hechos.

Las seis personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

Estas acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad implementada por el Gobierno Federal, mediante la cual se realizaron de manera simultánea detenciones, cateos y aseguramientos de armas y droga en diversas entidades del país, entre ellas Durango.