Este jueves vendrá Sheinbaum a Durango

Esta semana estará en Durango la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte de su gira por los 32 estados del país, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.

"Efectivamente, el próximo jueves por la tarde estará por aquí la Presidenta de la República en la gira nacional que ella tiene para exponer los avances de su informe de gobierno", confirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela.

Al respecto, consideró positivo que Durango se haya puesto al principio de esta agenda que la Presidenta tendrá por el país, donde presentará los resultados de su administración. "Nos halaga que nos pongan al principio de esta agenda. Esperamos un evento muy alegre, de fiesta, donde los duranguenses también habremos de compartir los avances", dijo.

Refirió que se había planteado que el evento se llevara a cabo en las instalaciones de la Feria, pero aún no hay definición respecto al lugar definitivo. "Estaba planteado de manera original en las instalaciones de la Feria; sin embargo, justamente en este momento, está ahorita la avanzada de la Presidenta con parte del gabinete estatal precisamente ya con los preparativos y las disposiciones finales", indicó.

AMENAZA A ALCALDESA

Luego de que la alcaldesa de Mapimí, Marina de los Ángeles De Llano Marín, denunció que fue víctima de amenazas en uno de sus domicilios particulares, el titular de la SGG informó que ya se comunicó con ella y está "perfectamente bien".

"Sí fue un intento de agresión que por fortuna no pasó a mayores y que tiene que ver con temas de tipo familiar", indicó.

Agregó que la Alcaldesa tiene su resguardo pero no descartó que se le pudiera brindar también protección especial a través de la Secretaría de Seguridad Pública, si ella lo solicitara.