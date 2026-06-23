Este popular medicamento para el dolor ya no podrá comprarse sin receta en México

El acceso a algunos medicamentos en México tendrá cambios importantes durante las próximas semanas, luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunciara que pasará a ser controlado un medicamento utilizado para aliviar molestias intensas, debido a representar un peligro cuando se consume sin supervisión médica.

Las autoridades sanitarias han endurecido las medidas para la venta de uno de los analgésicos más utilizados en México, luego de detectar que su consumo sin moderación puede provocar dependencia, efectos graves e incluso problemas relacionados con el abuso de sustancias.

Con esta decisión, miles de personas que acostumbraban adquirirlo directamente en farmacias tendrán que presentar una receta médica para poder obtenerlo.

¿Qué medicamento es?

Se trata del tramadol, un fármaco empleado para aliviar dolores moderados y severos, el cual acaba de ser reclasificado como medicamento controlado.

Esta nueva disposición de la Cofepris entrará en vigor el próximo 14 de julio de 2026, y establece que este analgésico quedará sujeto a mayores medidas de vigilancia, tanto para fabricantes y distribuidores, como para farmacias y hospitales.

Esto significa que ya no podrá venderse libremente y será necesario contar con una receta médica para adquirirlo.

¿Para qué sirve el tramadol?

El tramadol es un medicamento utilizado para tratar dolores intensos o persistentes. Es común que sea recetado después de cirugías, lesiones, padecimientos musculares o enfermedades que generan dolor crónico.

Su acción consiste en disminuir la percepción del dolor en el sistema nervioso, por lo que pertenece al grupo de los opioides, aunque tiene una potencia menor comparada con otros fármacos de la misma categoría.

Debido a sus propiedades, especialistas recomiendan que su uso sea temporal y siempre bajo vigilancia médica, ya que un consumo inadecuado puede provocar dependencia.

¿Por qué ya no podrá comprarse sin receta?

La nueva medida implementada por la Cofepris busca reducir los riesgos asociados con el abuso y el uso incorrecto del medicamento.

Autoridades sanitarias detectaron nuevas evidencias relacionadas con sus efectos y con el potencial que tiene para generar adicción cuando se consume sin control. Además, se busca evitar casos de sobredosis, intoxicaciones y otros problemas derivados de su combinación con alcohol o ciertos medicamentos.

Con la nueva clasificación, las farmacias deberán verificar las recetas y llevar un registro especial de cada venta, mientras que el medicamento permanecerá en áreas restringidas y bajo resguardo.

Efectos secundarios y riesgos

Aunque el tramadol es útil para controlar el dolor, también puede provocar algunos efectos adversos.

Entre los más comunes se encuentran náuseas, vómitos, mareos, somnolencia, dolor de cabeza, estreñimiento, boca seca y sudoración excesiva.

Sin embargo, cuando se consume en dosis elevadas o durante largos periodos pueden presentarse complicaciones más serias, como convulsiones, alteraciones mentales, problemas respiratorios y dependencia.

El riesgo aumenta si se mezcla con alcohol, ansiolíticos, antidepresivos u otros medicamentos que afectan el sistema nervioso.

Mayor vigilancia en su distribución

Además de exigir receta médica, la nueva regulación obligará a fabricantes, distribuidores y farmacias a reforzar el control sobre cada lote del medicamento.

También se implementarán medidas para mantener una mayor trazabilidad de su distribución y evitar ventas irregulares o el uso indebido de este analgésico.