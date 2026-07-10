Este programa de Bienestar otorga 25 mil pesos para mayores de 18 años: ¿quiénes pueden solicitarlo?

El programa Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2026 mantiene abierta una oportunidad para las personas que buscan iniciar un negocio propio o fortalecer uno que ya existe, mediante la entrega de herramientas, maquinaria o equipo de trabajo con un valor de hasta 25 mil pesos.

Aunque en internet se ha difundido como un apoyo económico, en realidad no se trata de la entrega de dinero en efectivo, sino de bienes que permitan a los beneficiarios desarrollar una actividad que genere ingresos a través del autoempleo.

Si bien el periodo de registro presencial concluyó este 10 de julio, la convocatoria todavía permite realizar el trámite en línea, por lo que quienes cumplan con los requisitos aún tienen oportunidad de participar antes del cierre.

¿Quiénes pueden solicitar el apoyo?

La convocatoria está dirigida a personas que tengan entre 18 y 64 años de edad, sean mexicanas por nacimiento o naturalización y busquen emprender o desarrollar un proyecto de autoempleo.

Sin embargo, uno de los requisitos más importantes es que las personas solicitantes residan en alguno de los 125 municipios del Estado de México, además de acreditar una condición de pobreza conforme a lo establecido por el programa.

Asimismo, es necesario contar con un proyecto que se encuentre dentro de los giros autorizados por las reglas de operación.

¿Qué tipos de negocios pueden recibir el beneficio?

El apoyo contempla la entrega de equipo para diferentes actividades enfocadas en servicios, alimentos y transformación de materias primas.

Entre los proyectos que pueden ser considerados se encuentran:

Barbería y estética.

Jardinería.

Electricidad.

Plomería.

Taller mecánico.

Vulcanizadora.

Manicure y decoración de uñas.

Cocina saludable.

Repostería.

Herrería.

Carpintería.

Corte y confección.

Por el contrario, la convocatoria establece que no serán apoyados los proyectos relacionados con la compra, venta o renta de bienes, expendios de bebidas alcohólicas, así como negocios dedicados a giros de entretenimiento o billares.

Documentación necesaria para el registro

Las personas interesadas deberán reunir diversos documentos para completar su solicitud, entre ellos:

Una identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Formatos correspondientes del programa

También deberán acreditar conocimientos o experiencia en el giro que desean emprender, ya sea mediante constancias, certificados, cartas de recomendación o la documentación permitida por la convocatoria.

Además, durante el proceso se solicita presentar formatos como el Formato Único de Bienestar (FUB), la información básica del proyecto, cartas compromiso y otros documentos que forman parte del expediente requerido para la evaluación.

En caso de realizar el trámite por internet, los archivos deberán cargarse en formato PDF y cumplir con las especificaciones establecidas por la plataforma.

Registro en línea sigue abierto

Aunque este 10 de julio finalizó el periodo de atención presencial en las Oficinas Regionales de Empleo, las personas que aún no han realizado su trámite todavía pueden hacerlo mediante la modalidad en línea.

La plataforma permanecerá habilitada hasta el próximo 12 de julio, por lo que las autoridades recomiendan no esperar al último momento para completar el registro y verificar previamente que toda la documentación esté completa y sea legible. Los registros se pueden hacer a través del sitio web de https://appsf.cggedomex.gob.mx:8443/PAFAB2026/#/registro

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Una vez concluida la etapa de registro y revisión de expedientes, las autoridades publicarán el listado de personas seleccionadas a partir del 31 de agosto de 2026.

Quienes resulten beneficiarios recibirán apoyos en especie con un valor de hasta 25 mil pesos, consistentes en maquinaria, herramientas, mobiliario o equipo necesario para desarrollar el proyecto registrado.