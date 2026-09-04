Esteban Villegas: abucheado en  su propia casa y por su gente

De poco sirvió el mega operativo de acarreo que implementó el Gobierno del Estado de Durango ayer en la Velaria de las instalaciones de la Feria para tratar de imponer un ambiente favorable para el mandatario estatal durante la visita de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum.

De prácticamente nada sirvió haber obligado a cientos de trabajadores estatales a permanecer durante más de 12 horas en las gradas del recinto ferial si al momento de la presentación de Esteban Villegas Villarreal el abucheo que recibió fue rotundo y sonoro, provocando el evidente malestar del gobernador.

Y es que, así como el Gobierno del Estado movilizó a su gente para intentar tener el control del lugar, también la 4T hizo lo suyo, con trabajadores federales y gente que no es afín al mandatario estatal para tratar de arropar a Claudia Sheinbaum y, de paso, dejarle en claro a Villegas Villarreal que las cosas en Durango no son para nada como él las presume.

REFLEJO SOCIAL

Y es que, desde que la Presidencia de la República eligió el lugar para desarrollar el “informe ciudadano” en Durango, los operadores políticos del Gobierno Estatal sabían que sería muy complicado controlar la sede sin que el mandatario estatal resultara afectado en su imagen, pero trataron de minimizarlo. Al final el resultado no fue el buscado, desatando reclamos entre quienes fueron los encargados del operativo.

Ni siquiera el espectáculo mediático que se aventó el líder de la CNC, Antonio Morales, con productores frijoleros sirvió para distraer la atención de los cientos de burócratas estatales y municipales de confianza y sindicalizados que fueron obligados a acudir con la amenaza de ser sancionados si no asistían a la Velaría a “apoyar”. Muchos de ellos, molestos, incluso se sumaron disimuladamente al abucheo tras haber perdido todo el día en la Feria. Nadie nos lo contó, ahí estuvimos varios agentes para presenciarlo.

El abucheo al gobernador Esteban Villegas Villarreal no es nuevo, pero en esta ocasión llamó poderosamente la atención pues ni con todo el aparato del Estado lograron desactivarlo. La cara de sorpresa de Claudia Sheinbaum y los principales cuadros de la 4T fueron una joya, pues ni ellos se esperaron una respuesta de ese tamaño a un mandatario que presume una realidad muy distante a la que se vive en la entidad.

OPERACIÓN FALLIDA

La visita de Claudia Sheinbaum, previa al cuarto informe estatal de Villegas Villarreal, fue una fortuita oportunidad para contrastar lo que será el ambiente el próximo 9 de septiembre en la Unidad Deportiva Estación Central, en donde obviamente no faltarán las porras y aplausos para el gobernador en un ecosistema político totalmente controlado.

Lo de ayer en la Feria de Durango recordó a lo sucedido con el exgobernador José Rosas Aispuro Torres durante una visita de Andrés Manuel López Obrador, en 2019 en Gómez Palacio, cuando el entonces gobernador fue abucheado y terminó por “engancharse”, contestando en tono molesto y desatando el enojo de los asistentes. Días después, Aispuro acusó a Marina Vitela de haber orquestado aquel incómodo momento.

Pero lo de ayer fue diferente, pues aunque hubo cuadro locales opositores a Villegas Villarreal, especialmente de Morena, ninguno tenía el poder y capacidad de organización para orquestar una rechifla como la de ayer en un lugar tan representativo para el Gobierno del Estado. Ni siquiera los afines a la 4T esperaron que el rechazo contra la autoridad estatal fuera tan marcado.

Los silbidos de la Velaria fueron más bien un termómetro de la realidad que vive el actual Gobernador, quien parece estar más ocupado en su promoción artística y en buscar una pronta salida al Congreso Federal, que en corregir el rumbo económico de un estado que lleva cuatro años en números rojos en generación de empleo e indicadores de productividad. Parece que ya nadie se acuerda del “nacimiento de un gigante”.