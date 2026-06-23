Esteban Villegas no viaja a Estados Unidos desde 2024: Infoinfusión

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, no entra a Estados Unidos desde diciembre del 2024, no desde el año pasado como aseguró recientemente en una entrevista con Adela Micha, reveló con documentos migratorios el medio digital Infoinfusión.

A través de información filtrada, atribuida al historial de ingresos y salidas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), la última admisión del gobernador de Durango habría ocurrido el 4 de diciembre de 2024 bajo la categoría B1, destinada a visitantes temporales por negocios, con salida registrada el 6 de diciembre del mismo año.

Esta información viene a incrementar las dudas sobre su situación migratoria, ya que el mismo gobernador habría negado tener problemas con su visa norteamericana tras los señalamientos difundidos en medios de comunicación nacionales sobre presuntas investigaciones de la FGR y de Estados Unidos.

Sin embargo, en la misma entrevista con Adela Micha, el mandatario estatal reconoció que sí enfrentó una revisión secundaria al intentar ingresar al país vecino, situación que atribuyó a una posible coincidencia de nombres o a un procedimiento de rutina.

Además, agregó que acudió al consulado estadounidense en Monterrey, Nuevo León, donde supuestamente le confirmaron que no existía ningún impedimento para mantener vigente su documentación migratoria.

SIN REGISTRO

De acuerdo a los documentos presentados por Infoinfusión, no existe evidencia documental de un ingreso posterior a noviembre del 2024, a pesar de que se han anunciado giras para buscar atraer inversiones a Durango.

Fue a finales del 2025, cuando Villegas Villarreal anunció una gira por Estados Unidos para sostener reuniones vinculadas con probables proyectos de inversión en los sectores tecnológico e industrial, pero finalmente el mandatario no acudió.

Días más tarde, ante los señalamientos de presuntos problemas con su visa, Villegas Villarreal aseguró que la cancelación de último momento de su viaje obedeció a temas relacionados con inseguridad en La Laguna, específicamente al asesinato del exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, a pesar de que el hecho de sangre ocurrió días después.

Desde entonces, Villegas Villarreal no ha regresado a Estados Unidos y presuntamente tampoco ha realizado viajes internacionales, como el que anunció a China en abril pasado, en donde después de haberla promocionado ante medios de comunicación locales, no se volvió a tocar el tema y no existen registros fotográficos o en video de que se haya realizado la gira.