Esteban Villegas y 6 gobernadores más, bajo investigación financiera en EU: Código Magenta

El nombre del gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, volvió a aparecer en medio de señalamientos relacionados con presuntas revisiones financieras impulsadas desde Estados Unidos contra mandatarios estatales mexicanos.

La versión fue difundida por Código Magenta, medio que aseguró que autoridades financieras del gobierno estadounidense habrían ordenado a filiales mexicanas de bancos de capital extranjero revisar cuentas personales y del entorno familiar de siete gobernadores mexicanos, entre ellos el de Durango.

De acuerdo con esa publicación, la directriz podría derivar en el congelamiento de cuentas de los mandatarios estatales mencionados. Sin embargo, el propio reporte advierte que la orden no ha sido confirmada por canales oficiales en México ni en Estados Unidos.

Hasta el momento, no existe una acusación pública formal contra Esteban Villegas por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, de FinCEN o de alguna autoridad mexicana.

Durango aparece en el listado

Código Magenta incluyó en su publicación a los gobernadores de Campeche, Durango, Morelos, Veracruz, Coahuila, Oaxaca y Ciudad de México. La supuesta medida se sumaría, según el mismo reporte, al escrutinio financiero que ya habría alcanzado a los gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas.

En el caso de Durango, el medio mencionó al estado dentro de un contexto de control territorial de grupos criminales, al referirse al Cártel de los Cabrera Sarabia.

El señalamiento, sin embargo, no incluye documentos públicos, expedientes judiciales o una acusación específica contra el mandatario duranguense.

No es el primer señalamiento

La nueva versión ocurre semanas después de que el gobernador Esteban Villegas fuera mencionado en una columna del periodista Raymundo Riva Palacio, en la que se habló de presuntas investigaciones abiertas por agencias estadounidenses contra tres mandatarios estatales.

En aquella publicación se afirmó que agencias de Estados Unidos tendrían investigaciones contra los gobernadores Esteban Villegas, de Durango; Pablo Lemus, de Jalisco; y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí.

No obstante, tampoco en ese caso se presentaron cargos formales, documentos judiciales o señalamientos oficiales contra el gobernador de Durango.

El contexto: presión financiera de EU contra redes ligadas al narco

El tema se da en medio de una etapa de mayor presión del gobierno de Estados Unidos contra redes financieras presuntamente vinculadas al narcotráfico, especialmente tras las acciones contra instituciones mexicanas como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a esas instituciones como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero” relacionadas con el tráfico ilícito de opioides.

Ese precedente encendió alertas en el sistema financiero mexicano, debido a que bancos con relación con entidades estadounidenses pueden activar revisiones preventivas para evitar sanciones o riesgos regulatorios.

Un caso reciente fue el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de señalamientos de autoridades estadounidenses. En ese caso, se reportó que el sistema financiero activó medidas preventivas respecto a cuentas de personas políticamente expuestas; la UIF aclaró que dichas acciones no implicaban una determinación definitiva de responsabilidad.

¿Entonces Esteban Villegas está siendo investigado?

Hasta ahora, lo único público es que el nombre del gobernador de Durango aparece en reportes periodísticos sobre presuntas revisiones o investigaciones vinculadas con autoridades de Estados Unidos.

No hay, hasta el momento, una confirmación oficial de que Esteban Villegas esté sujeto a una investigación financiera formal, ni existe una orden pública de congelamiento de cuentas en su contra.

Tampoco se ha informado de una acusación judicial en tribunales estadounidenses o mexicanos relacionada con el mandatario duranguense.

Por ello, el caso se mantiene en el terreno de los señalamientos periodísticos y de versiones atribuidas a fuentes financieras, a la espera de que alguna autoridad confirme, desmienta o precise el alcance de las presuntas revisiones.