'Esto es un horror': obispo español pide no normalizar la crisis de desaparecidos y homicidios en México

La desaparición de personas debe mantenerse como una problemática permanente y no convertirse en una noticia pasajera, planteó José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de Orihuela-Alicante, España, durante su visita a Durango.

Tras participar en la misa celebrada este domingo en la Catedral de Durango, Munilla Aguirre consideró necesario que los medios de comunicación mantengan la atención sobre los casos de desaparición, debido a que para las familias la ausencia de un ser querido no termina cuando surge una nueva noticia. Por ello, señaló que se trata de una realidad que requiere seguimiento constante y solidaridad más allá del momento en que ocurre.

El religioso también respaldó el llamado realizado durante la celebración para que las autoridades asuman su responsabilidad frente a la crisis de desapariciones. Consideró que un problema de las dimensiones que enfrenta México requiere una respuesta institucional seria y cuestionó que puedan existir situaciones de esta magnitud sin responsabilidades por acción o por omisión de quienes tienen a su cargo la seguridad pública.

Munilla Aguirre afirmó que la situación de violencia y desapariciones que enfrenta México resulta difícil de dimensionar desde España y advirtió que la sociedad no debe acostumbrarse a estas condiciones. Señaló que los Estados cuentan con recursos policiales, militares y tecnológicos para combatir la delincuencia y sostuvo que se requiere asumir la atención de esta problemática como una tarea prioritaria.

El obispo manifestó además su solidaridad con las familias de las personas desaparecidas y señaló que llevará a España la oración realizada durante la misa en Durango, con la intención de difundirla y promover que se rece públicamente por quienes permanecen ausentes y por quienes continúan buscándolos.

Munilla Aguirre, quien estuvo en Durango como parte de una visita relacionada con actividades religiosas, destacó finalmente la fortaleza y esperanza de las familias que enfrentan esta situación, así como la solidaridad mostrada durante la celebración, y expresó su respaldo a quienes mantienen la búsqueda de sus seres queridos.