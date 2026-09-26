Estos 17 estados de México tendrán lluvias fuertes a intensas HOY sábado 26 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que este sábado 26 de septiembre al menos 17 de los 32 estados de México tendrán lluvias de fuertes a intensas por la influencia del huracán "Polo", además de otros cinco sistemas meteorológicos.

¿Cuáles son los 17 estados que tendrán lluvias este 26 de septiembre?

El SMN señaló que "Polo" se mantendrá como huracán de categoría mayor en la escala al suroeste de la península de Baja California, y su circulación reforzará las lluvias en los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

De igual forma, el organismo pronosticó lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde podrían crecer ríos y arroyos y producirse deslizamientos de tierra e inundaciones.

A estas entidades se sumarán Sonora, Chihuahua, Durango , Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero, con lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros), mientras que Baja California Sur, Estado de México, Puebla, Michoacán y Campeche registrarán precipitaciones fuertes (de 25 a 50 milímetros).

Huracán "Polo" tocaría tierra el lunes 28

El pronóstico también señala que el huracán "Polo", que avanza por el Pacífico al suroeste de la península de Baja California, se debilitaría el sábado , y que además podría tocar tierra el lunes 28 en Baja California Sur como huracán de categoría 2.

Dicho ciclón generará oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros en las costas de Baja California Sur y Nayarit, y de entre 1.5 y 2.5 metros en Jalisco y Colima, además de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California Sur.

Otros 5 sistemas meteorológicos también provocarán lluvias en el país

Junto con el huracán "Polo", el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica en el noroeste, zonas de baja presión en el interior, una baja presión frente a Oaxaca con probabilidad de convertirse en ciclón y una vaguada al norte de la península de Yucatán extenderán además las lluvias al resto del país.

La combinación de estos sistemas extenderá las lluvias hacia el noreste, norte, centro, oriente y sureste mexicano , incluida la península de Yucatán, según el último reporte del organismo meteorológico.

Las tormentas estarán acompañadas de descargas eléctricas y, en el Pacífico Sur, de posible caída de granizo.

Pese al temporal, un sistema de alta presión mantendrá el calor en varias regiones del país , con máximas de 35 a 40 grados en 15 estados.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que mantendrá la vigilancia sobre la evolución de "Polo" y los demás sistemas.