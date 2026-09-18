Estos estados en México tendrán lluvias muy intensas HOY 18 de septiembre

De nuevo el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertan a varios estados de México por lluvias muy intensas de hasta 150 mm este viernes 18 de septiembre.

Estas lluvias podría traer consigo otras consecuencias, como encharcamientos o inundaciones, por lo que piden a las personas mantenerse alertas de lo que las autoridades informen en sus redes sociales.

Pronóstico general

La información señala que las precipitaciones para este día serán generadas por un canal de baja presión en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una masa de aire frío sobre el golfo de México.

Asimismo, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica también serán factores para que se generen estas lluvias que tendrán diferentes intensidades , sin embargo, las más preocupante son las de 75 a 150 mm.

Pese a esto, el ambiente caluroso seguirá en algunas regiones, siendo Durango y Sinaloa quienes tengan la presencia de la onda de calor con temperaturas hasta de 35 grados.

¿En qué estados lloverá intenso hoy?

Los fenómenos anteriores ya se desplazan sobre el territorio mexicano, sin embargo, s olo cuatro estados podrían tener lluvias de hasta 150 mm , entre ellos:

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Mientras que otros tendrá de 50 a 75 mm, como:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

El SMN prevé que estén acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de 50 a 70 y 40 a 60 kilómetros por hora.

Para el resto de los estados tiene pronóstico de chubascos e intervalos de chubascos, los cuales podrían ir de 5 a 50 mm, sin que haya una alerta mayor por esta circunstancia.

Recomendaciones ante las lluvias intensas

Si en tu estado o municipio hay presencia de lluvias intensas este día, es necesario atender un par de recomendaciones para evitar tragedias , como las que emite el SMN y la Conagua en sus páginas oficiales: