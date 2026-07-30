Estos son cinco destinos que estarán en tendencia lo que resta de 2026

La segunda mitad del año es una de las temporadas favoritas para viajar. Con un clima más templado en distintos rincones del mundo, festivales culturales, paisajes que cambian de color y una menor afluencia turística en algunos destinos, los próximos meses ofrecen el escenario ideal para descubrir nuevos lugares o volver a aquellos que nunca pasan de moda.

Y es que las tendencias de viaje para este cierre de año apuntan hacia experiencias que combinan naturaleza, gastronomía, bienestar, historia y lujo discreto. Desde playas de aguas cristalinas hasta ciudades vibrantes y paisajes montañosos, estos cinco países destacan entre los favoritos de quienes buscan una escapada inolvidable antes de que termine el año.

JAPÓN

Japón continúa consolidándose como uno de los destinos más buscados por viajeros de todo el mundo. Durante los próximos meses, el país ofrece el espectáculo del otoño con bosques teñidos de tonos rojizos y dorados, además de una agenda cultural llena de festivales tradicionales. Tokio, Kioto y Osaka combinan modernidad, historia, gastronomía de primer nivel y una hospitalidad que convierte cada visita en una experiencia única.

PORTUGAL

Portugal se mantiene entre los destinos europeos con mayor crecimiento gracias a su equilibrio entre historia, playas y excelente gastronomía. Lisboa cautiva con sus calles empedradas y miradores, mientras que Oporto enamora por su arquitectura y tradición vinícola. Para quienes buscan relajarse, el Algarve continúa siendo uno de los grandes atractivos gracias a sus acantilados, calas de aguas turquesa y clima agradable incluso durante el otoño.

COREA DEL SUR

La creciente influencia de la cultura surcoreana ha despertado el interés de miles de viajeros que desean conocer más allá del K-pop y los dramas televisivos. Seúl ofrece una mezcla de tecnología, moda, cafeterías de diseño y palacios históricos, mientras que ciudades como Busan destacan por sus playas y mercados tradicionales. El otoño también convierte al país en uno de los más fotogénicos de Asia.

MARRUECOS

Con temperaturas mucho más agradables durante esta época del año, Marruecos se convierte en una excelente opción para quienes desean una experiencia diferente. Sus zocos, palacios, desiertos y jardines ofrecen una combinación de cultura, historia y aventura. Marrakech, Fez y el desierto del Sahara permiten vivir un viaje lleno de contrastes entre tradición y lujo contemporáneo.

NUEVA ZELANDA

Mientras gran parte del hemisferio norte entra en otoño e invierno, Nueva Zelanda recibe la primavera y el verano, convirtiéndose en un destino perfecto para los amantes de la naturaleza. Sus montañas, lagos cristalinos, parques nacionales y rutas para senderismo atraen a quienes buscan desconectarse y disfrutar de paisajes espectaculares. Además, sus escenarios cinematográficos continúan siendo un gran atractivo para viajeros de todo el mundo.