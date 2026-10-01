Estos son los 5 estrenos de este mes en cines y streaming

Octubre llega a las salas de cine con una combinación de estrenos originales, terror, ciencia ficción y reestrenos de títulos que ya forman parte de la cultura cinematográfica.

La cartelera también incorpora propuestas que recuperan personajes conocidos desde una perspectiva completamente distinta, junto con producciones encabezadas por figuras como Tom Cruise, Adria Arjona y Jessica Chastain.

Entre las novedades destaca el regreso de Alejandro G. Iñárritu con una historia de humor negro y grandes dimensiones , mientras que el género de terror tendrá varias representantes durante el mes.

A esto se suma una nueva adaptación de “Carrie”, que en esta ocasión no llegará a las salas, sino directamente a streaming. Estos son los cinco estrenos más esperados de este mes.

1. “Digger”

Alejandro G. Iñárritu regresa a la dirección con “Digger”, una comedia negra protagonizada por Tom Cruise, quien interpreta a Digger Rockwell, descrito como el hombre más poderoso del mundo. Después de provocar un desastre de enormes proporciones, el personaje emprende una misión desesperada para convencer al mundo de que puede convertirse en el salvador de la humanidad antes de que las consecuencias de sus propios actos terminen por destruirlo todo.

La cinta cuenta también con las actuaciones de Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. Iñárritu escribió el guion junto con Sabina Berman, Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, además de contar nuevamente con Emmanuel Lubezki en la fotografía. La película tiene una duración aproximada de dos horas y nueve minutos.

Estreno: Ya disponible en cines.

2. “Pinocho: El lado oscuro”

El tradicional personaje infantil se transforma en una figura de terror en esta producción que forma parte del llamado “Twisted Childhood Universe”. La historia sigue a James, un adolescente de 14 años que, después de perder a sus padres en un accidente automovilístico, se muda con su abuelo Geppetto, quien crea para él una marioneta de madera con la intención de ayudarlo a enfrentar el duelo.

Sin embargo, el muñeco pronto muestra una naturaleza mucho más perturbadora. Influenciado por una versión siniestra de Pepe Grillo, Pinocho desarrolla una obsesión con convertirse en un niño humano y emprende una violenta búsqueda para conseguirlo. La película está dirigida por Rhys Frake-Waterfield y cuenta con Robert Englund, Richard Brake y Jude Evan Lloyd en el reparto.

Estreno: Ya disponible en cines.

3. “Carrie”

La nueva versión de “Carrie” representa una adaptación diferente de la novela debut de Stephen King, ya que en esta ocasión se presenta como una serie de ocho episodios desarrollada por Mike Flanagan. Summer H. Howell interpreta a Carrie White, una adolescente que ha crecido aislada y bajo la estricta vigilancia de su madre, Margaret White, interpretada por Samantha Sloyan.

La historia lleva el conflicto clásico a un contexto contemporáneo, en el que Carrie enfrenta el acoso escolar y la exposición de las redes sociales mientras sus poderes telequinéticos comienzan a manifestarse. La producción también cuenta con Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette, Amber Midthunder y Matthew Lillard.

Estreno: Prime Video el 7 de octubre .

4. “Madre siniestra”

El terror sobrenatural llegará con esta cinta dirigida por Rob Savage y protagonizada por Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark. La historia sigue a Bela, una niña de ocho años que vive en un hogar afectado por los conflictos entre sus padres y que comienza a encontrarse con una presencia sobrenatural a la que llama “La Otra Mamá”.

La entidad aparece desde el propio clóset de la niña y busca establecer una relación cada vez más cercana con ella, mientras los fenómenos paranormales se intensifican dentro de la casa.

Estreno: 8 de octubre en cines.

5. “Aniquilación”

La ciencia ficción y la acción se combinan en esta cinta dirigida por Adam Wingard y protagonizada por Adria Arjona, Alex Pereira y Dan Stevens. La historia sigue a una exfrancotiradora del ejército que debe utilizar sus habilidades de combate para proteger a su hija después de que un grupo de máquinas asesinas escapa de una instalación militar secreta.

Mientras la amenaza se extiende, un grupo de mercenarios intenta contener la situación, colocando a la protagonista en medio de una operación que rápidamente se sale de control. La película tiene una duración aproximada de 92 minutos y cuenta con producción de A24.