Estos son los famosos que ponen a prueba su fuerza en 'Habilidad física 100: México' de Netflix

La competencia física llegó a Netflix esta semana con una mezcla poco común de celebridades, atletas de alto rendimiento y participantes provenientes de distintos oficios. “Habilidad física 100: México”, estrenado este fin de semana, reúne a 100 concursantes que deben enfrentarse a exigentes pruebas de fuerza, resistencia, velocidad y estrategia para determinar quién consigue convertirse en el atleta definitivo del país.

La producción, adaptación mexicana del exitoso formato surcoreano “Physical: 100”, rápidamente se convirtió en una de las propuestas que han llamado la atención dentro de los estrenos recientes de la plataforma. La competencia no se limita a una sola disciplina, futbolistas, luchadores, boxeadores, nadadores, clavadistas, influencers y deportistas de distintas especialidades deben demostrar que un físico trabajado no necesariamente garantiza el éxito cuando las pruebas comienzan a poner a prueba otras capacidades.

LAS CELEBRIDADES

Entre los rostros más conocidos aparece Pee Wee, cantante y exintegrante de Kumbia Kings, quien se aleja de los escenarios para enfrentarse a un terreno completamente diferente. También destaca Vanessa Huppenkothen, conductora y periodista deportiva que llega con una preparación particular gracias a su experiencia como triatleta, mientras que Daniela Fainus, influencer y modelo vinculada al mundo del fitness, lleva a la competencia una de las disciplinas que forman parte de su vida cotidiana.

El futbol también tiene representantes de enorme reconocimiento. Carlos Salcido, exjugador de la Selección Mexicana y de Chivas, pone a prueba la condición física que construyó durante años de futbol profesional, mientras que Luis Hernández “El Matador”, una de las figuras recordadas de la selección nacional, vuelve a aparecer en una competencia donde la experiencia deportiva tendrá que convivir con nuevos desafíos.

La lucha libre mexicana tiene un peso especial dentro del reparto con Místico, uno de los nombres más reconocibles del pancracio nacional, acompañado por Atlantis Jr. y Soberano Jr.. Los tres llegan con la exigencia física propia de una disciplina en la que fuerza, resistencia, agilidad y control corporal son fundamentales.

El programa también reúne al boxeador Juan Francisco “Gallo” Estrada, campeón mundial, quien representa una de las especialidades que más directamente relacionan la resistencia y el combate con las pruebas del reality.

DE LOS CLAVADOS A LAS GRANDES LIGAS

La lista continúa con figuras provenientes de otras disciplinas de alto rendimiento. Jahir Ocampo, clavadista olímpico y medallista internacional, forma parte de un grupo de deportistas acostumbrados a entrenamientos de máxima exigencia, mientras que Liliana Ibáñez, nadadora olímpica y referente de la natación mexicana, aporta la experiencia de una carrera construida alrededor de la velocidad, resistencia y preparación física.

Otro rostro conocido es Jorge Cantú, exbeisbolista profesional que tuvo trayectoria en las Grandes Ligas y en la Liga Mexicana de Béisbol. Su presencia amplía todavía más la variedad de perfiles del programa, que justamente apuesta por enfrentar a personas con preparaciones físicas muy distintas y descubrir quién consigue adaptarse mejor a los desafíos.

La variedad de participantes es precisamente uno de los motivos para acercarse al reality. Más allá de reconocer a las celebridades, cada prueba permite observar cómo deportistas acostumbrados a dominar una disciplina deben resolver retos que pueden quedar completamente fuera de su especialidad.

El resultado es una competencia en la que la fama puede llamar la atención al principio, pero el rendimiento físico termina ocupando el centro de la escena.

¿CUÁNDO TERMINA?

La temporada cuenta con nueve episodios y, aunque más de la mitad ya se encuentra disponible, la historia todavía no llega a su final. Los primeros siete capítulos fueron liberados, mientras que los episodios ocho y nueve llegarán a Netflix el próximo miércoles, por lo que todavía quedan pruebas y momentos decisivos por descubrir.

Con ello, “Habilidad física 100: México” mantiene abierta la competencia durante los próximos días y deja pendiente la definición del ganador.