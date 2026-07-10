Estos son los ganadores del 'XXVIII Concurso de Fotografía y Documentos Antiguos' del INAH Durango

Con el propósito de reconocer y preservar el patrimonio documental y fotográfico que permanece en archivos familiares y colecciones particulares, el Centro INAH Durango llevó a cabo el XXVIII Concurso de Fotografía y Documentos Antiguos "Compartiendo Nuestros Recuerdos 1840-1980", una convocatoria que año con año invita a la ciudadanía a compartir testimonios visuales e históricos de la vida en el estado.

El concurso reunió piezas que permiten reconstruir distintos momentos de la historia de Durango, desde escenas de la vida cotidiana y la transformación urbana hasta documentos que forman parte de la memoria colectiva.

Como parte de esta edición, el INAH dio a conocer en una exposición este viernes en el Museo de la Ciudad 450, a los ganadores en las categorías de Documentos, Vida cotidiana e Imagen urbana y arquitectura.

Documentos

El primer lugar fue para la letra de la canción "Durango y su cerro de Mercado", escrita y dedicada por su propio compositor, Jesús S. Sandoval, en 1960. El documento pertenece a Concepción Irene Heredia Veloz.

El segundo lugar correspondió al “Pase del Ferrocarril Mexicano” para el señor Felipe Pescador y acompañantes, fechado en 1917, propiedad de María Irma Silvestre Herrera.

El tercer lugar fue otorgado al “Recibo por energía eléctrica” a nombre de Juan Francisco Venegas, con fecha del 11 de marzo de 1972, perteneciente a Martha Daylen Venegas Enríquez.

La mención honorífica recayó en la credencial de estudiante de la Academia Mercantil "Pedro Chávez", expedida a nombre de Jesús Vela Gómez el 10 de noviembre de 1942, propiedad de Velia Hernández Villalva.

Vida cotidiana

En esta categoría, el primer lugar fue para el “Retrato de equipo de futbol”, fotografía realizada por José Z. García, "Luz y sombra", y conservada por Héctor Abelardo Hernández Villalva.

El segundo lugar reconoció la imagen Grupo de amigas en la "botana", Alamedas de Durango, fechada aproximadamente en 1967, propiedad de Arat Muñoz Carranza.

El tercer lugar fue para la fotografía de estudio de la pareja formada por Alfonso y Amelia, tomada en 1928, perteneciente a José Luis Arrieta Arroyo.

La mención honorífica correspondió a la fotografía “Reunión de empleados del Banco Comercial”, de diciembre de 1961, propiedad de Beatriz Eugenia García Alvarado.

Imagen urbana y arquitectura

El primer lugar fue otorgado a la imagen de la Alberca Olímpica del Parque Guadiana, fechada aproximadamente en 1940, propiedad de Susana Alejandra Martos Valles.

El segundo lugar distinguió la vista aérea de la Acequia Grande antes de ser entubada, alrededor de 1975, fotografía de Rafael Gaytán, propiedad de Beatriz Avilés Mercado.

El tercer lugar fue para la fachada lateral del edificio del Banco Comercial, imagen de la década de 1950, cuya autoría corresponde a Beatriz Eugenia García Alvarado.

La mención honorífica fue para la serie de fotografías del Mineral de Vacas, en La Parrilla, municipio de Nombre de Dios, realizadas entre 1905 y 1906 por José Pérez e Hijos, fotógrafos, y resguardadas por Luis Felipe Álvarez Vargas.

Memoria que permanece

A lo largo de casi tres décadas, este concurso se ha consolidado como uno de los principales esfuerzos del Centro INAH Durango para rescatar el patrimonio histórico que permanece en manos de la ciudadanía.

Cada fotografía y cada documento presentado no solo conserva una historia familiar, sino que también aporta nuevas piezas para comprender la evolución social, cultural y urbana de Durango.

La muestra de todas las fotografías participantes estará en el recinto por al menos todo el mes.