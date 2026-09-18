Estos son los mejores libros en lo que va de este 2026

Cada año deja títulos destinados a convertirse en los favoritos de grandes lectores, críticos y amantes de la literatura. En 2026, las novedades editoriales han demostrado una notable diversidad de géneros, voces y estilos, desde novelas que exploran la memoria y las relaciones humanas hasta ensayos que cuestionan la sociedad contemporánea y libros que recuperan episodios históricos desde nuevas perspectivas.

Más allá de las listas de ventas, varios títulos han logrado destacar por la calidad de sus historias y por la manera en que conectan con las inquietudes actuales.

Entre ellos aparecen obras de autores consagrados y nuevas voces que están dando de qué hablar dentro del mundo de la literaria internacional.

LAS NOVELAS COMO BASE

Dentro de la narrativa, uno de los títulos más comentados es “Abril o nunca”, de Juan Gómez Bárcena , una novela que juega con la posibilidad de regresar al pasado para cambiar decisiones que marcaron una vida. También destaca “Despedidas”, donde Julian Barnes ofrece una reflexión sobre la memoria, el amor y el paso del tiempo desde la madurez.

Otra de las obras que ha generado interés es “Islandia”, de Manuel Vilas , que explora las consecuencias emocionales de una ruptura inesperada, mientras que “Koljós”, de Emmanuel Carrère , combina historia familiar y memoria europea en una de las publicaciones más celebradas del año.

En el terreno de las nuevas voces sobresalen “La chica más lista que conozco”, de Sara Barquinero, y “La última actriz”, de Tamara Tenembaum , dos novelas que abordan la identidad, la ambición y la búsqueda de un lugar en el mundo desde perspectivas contemporáneas.

AUTORES RECONOCIDOS

Los lectores también han recibido nuevas obras de escritores ampliamente reconocidos. Entre ellas figura “Las buenas intenciones”, de Víctor del Árbol , una historia cargada de tensión y misterio, así como “La hija”, de Sergio del Molino , que recupera la figura de Rosario Weiss y su relación con Francisco de Goya.

Por su parte, el colombiano Tomás González destaca por “Vista del abismo” , una colección de relatos que profundiza en las contradicciones humanas, mientras que Camila Sosa Villada vuelve a captar la atención con “La traición de mi lengua”, un libro que reflexiona sobre la memoria y la construcción de la identidad.

ENSAYOS PARA ENTENDER EL PRESENTE

El género ensayístico también vive un momento importante. Entre las publicaciones más comentadas se encuentra “La invención de Sor Juana”, de Jorge Gutiérrez Reyna , una investigación que reconstruye la red de personas e intercambios culturales que contribuyeron a la difusión de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz.

A esta lista se suma “Notas personales. Reescribir la narrativa”, de Carlos Gámez , un volumen que mezcla teoría, autobiografía y reflexión sobre la identidad contemporánea.

¿Y PARA REFLEXIONAR?

Entre las propuestas de no ficción destaca “No es normal”, de Viri Ríos , una obra que analiza distintos mecanismos que alimentan la desigualdad en México. También figura “Santos y mentirosos”, de Debórah Dwork, que reconstruye historias de valentía y solidaridad durante algunos de los momentos más oscuros del siglo XX.

Mientras tanto, títulos como “Antes todo esto era ciudad”, de Pedro Bravo , invitan a reflexionar sobre el futuro de las ciudades y la manera en que se transforman los espacios urbanos.

Aún quedan varios meses para que concluya el año, pero el panorama literario ya ha dejado claro que se trata de un año muy especial para los amante de la literatura, desde novelas íntimas y emotivas hasta ensayos históricos y análisis sociales, las estanterías se han llenado de historias capaces de emocionar y cuestionar.