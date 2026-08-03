Estos son los vehículos más robados en México ¿está el tuyo?

Comprar un vehículo implica considerar el precio, rendimiento de combustible y costo de mantenimiento, pero existe otro factor que pocas veces se revisa antes de elegir un modelo: qué tan buscado es por los delincuentes.

El informe más reciente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) permite conocer qué automóviles, motocicletas y vehículos de carga acumularon más reportes de robo, así como las entidades donde se concentró este delito.

Entre julio de 2025 y junio de 2026 fueron robados 50,891 vehículos asegurados en el país, equivalentes a un promedio de 139 casos diarios. La cifra representó una disminución anual del 16.2 por ciento y el nivel más bajo registrado durante los últimos cinco años.

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¿Cuáles fueron los vehículos más robados?

El Nissan Versa encabezó la lista con dos mil 112 unidades robadas durante los 12 meses analizados. En segundo lugar quedaron los tractocamiones Kenworth, con mil 792 casos.

La clasificación continuó con las motocicletas Bajaj de entre 111 y 250 centímetros cúbicos, de las que se reportaron mil 370 robos; la Nissan NP300, con mil 284 unidades sustraídas, y el Nissan March, con mil 175 casos.

El listado comprende exclusivamente vehículos asegurados, por lo que no representa la totalidad de los robos ocurridos en México. De acuerdo con la AMIS, solamente tres de cada 10 vehículos que circulan en el país cuentan con algún seguro.

AMIS

¿En qué estados se roban más vehículos?

El Estado de México conservó el primer lugar nacional con 11 mil 799 vehículos asegurados robados, aunque presentó una reducción anual del 22.5 por ciento.

Después se ubicaron Jalisco, con seis mil 776 casos; Ciudad de México, con cuatro mil 491; Sinaloa, con tres mil 229, y Puebla, con tres mil 106 unidades.

A diferencia de lo señalado en el video, Sinaloa ya no reportó un incremento cercano al 64 por ciento. Esa variación pertenecía a un corte anterior. En el informe actualizado, la entidad registró una disminución anual del 16 por ciento, aunque el número de casos continúa considerablemente por encima de los niveles observados antes del repunte de violencia.

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¿Qué lugar ocupa Durango?

Durango se colocó entre las entidades con menor incidencia, al ocupar el lugar 29 de las 32 entidades del país. La AMIS contabilizó 204 vehículos asegurados robados en el estado, 27 por ciento menos que los 281 registrados durante el periodo anterior.

Asimismo, fueron recuperadas 133 unidades, equivalentes a cerca del 65 por ciento de los vehículos asegurados reportados como robados. Solamente Yucatán, Baja California Sur y Campeche registraron menos casos que Durango.

La AMIS también indicó que el 53.04 por ciento de los robos de vehículos asegurados ocurrió mediante violencia. En el periodo anterior, esta modalidad representaba alrededor del 58 por ciento.

Aunque la incidencia nacional disminuyó, las cifras confirman que los modelos de amplia circulación, las unidades de trabajo y el transporte de carga siguen entre los principales objetivos de la delincuencia.