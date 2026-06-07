Estos son los vestidos que serán tendencia el próximo verano

Si algo han dejado claro las pasarelas internacionales para la temporada Primavera-Verano 2026 es que el vestido vuelve a consolidarse como la pieza estrella del armario femenino.

Lejos de limitarse a una sola estética, las nuevas propuestas exploran una amplia variedad de códigos que van desde el minimalismo noventero hasta el romanticismo más exuberante, confirmando que la moda atraviesa un momento donde la individualidad se impone sobre las reglas rígidas.

Entre las tendencias más destacadas aparecen los vestidos lenceros, que mantienen su vigencia gracias a su capacidad para combinar sensualidad y sofisticación sin esfuerzo.

Las siluetas fluidas de inspiración noventera regresan con tejidos ligeros y acabados satinados que evocan una elegancia relajada, perfecta tanto para el día como para la noche. A su lado conviven los diseños minimalistas de líneas limpias y cortes precisos, una propuesta que apuesta por la sencillez como símbolo de lujo contemporáneo.

ROMANTICISMO EN MOVIMIENTO

La otra gran corriente de la temporada se inclina hacia una feminidad mucho más expresiva. Los volantes adquieren protagonismo en mangas, escotes, faldas y ruedos, aportando movimiento y teatralidad a las prendas.

Esta tendencia se mezcla con la estética bohemia que ha ido ganando fuerza durante los últimos meses, dando lugar a vestidos etéreos, ligeros y cargados de una actitud desenfadada que remite a la libertad creativa de los años setenta.

También resurgen las referencias históricas mediante vestidos de inspiración victoriana, caracterizados por cuellos elevados, mangas voluminosas y una construcción más elaborada. Sin embargo, estas siluetas se presentan bajo una óptica contemporánea, alejadas del exceso y adaptadas a la vida cotidiana.

En paralelo, las flores vuelven a florecer sobre las telas, aunque esta vez en versiones más audaces, con estampados de gran formato y aplicaciones que convierten a la naturaleza en protagonista absoluta del look.

ESTILO Y FUNCIONALIDAD

La temporada también deja espacio para la practicidad. Los vestidos cargo emergen como una de las propuestas más interesantes al combinar elementos utilitarios con una apariencia refinada.

Bolsillos funcionales, cinturas ajustables y volúmenes estratégicos redefinen la relación entre comodidad y elegancia, demostrando que ambas pueden convivir en una misma prenda.

Más allá de una tendencia específica, la Primavera-Verano 2026 parece celebrar la diversidad de estilos.

Desde las amantes de la sobriedad minimalista hasta quienes prefieren siluetas románticas, bohemias o dramáticas, los vestidos de la temporada invitan a construir una identidad propia.

La consigna es clara, la moda ya no busca uniformar, sino ofrecer múltiples formas de expresión a través de una de las prendas más versátiles y atemporales del guardarropa femenino.