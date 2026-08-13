Estrella juvenil de Nickelodeon muere tras sufrir ataque de asma que le causó daño cerebral

Complicaciones derivadas de un problema de salud terminaron con la vida de una actriz que alcanzó la fama durante su infancia y juventud, tras formar parte de uno de los programas de comedia más recordados de Nickelodeon durante la década de los 90.

La actriz Christy Knowings murió a los 46 años, después de permanecer hospitalizada en Los Ángeles, California, a causa de un ataque de asma que le provocó daño cerebral. La intérprete permaneció bajo asistencia vital durante varios días, hasta que su familia tomó la decisión de quitarle el soporte.

Christy Knowings sufrió un ataque de asma

De acuerdo con los reportes difundidos, la actriz sufrió el ataque de asma el pasado 7 de agosto. Debido a la gravedad de las complicaciones, fue trasladada a un hospital de Los Ángeles, donde permaneció internada y conectada a soporte vital.

El cuadro habría provocado un daño cerebral que dejó a Knowings en una condición crítica. Después de varios días hospitalizada, sus familiares decidieron retirar la asistencia vital el martes 11 de agosto, cuando finalmente murió.

La noticia fue confirmada por una integrante de su familia a través de redes sociales. Aunque se informó sobre el ataque de asma y el daño cerebral que sufrió posteriormente, hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial una causa precisa de muerte.

Una de las estrellas de “All That”

Christy Knowings alcanzó reconocimiento en la televisión estadounidense al formar parte del elenco de “All That”, programa de sketches de comedia producido por Nickelodeon y dirigido principalmente al público infantil y juvenil.

La actriz formó parte del programa durante tres temporadas, entre 1997 y 2001, periodo en el que compartió pantalla con figuras que posteriormente tendrían importantes carreras en televisión y cine.

Entre sus compañeros estuvieron Kenan Thompson, Kel Mitchell, Amanda Bynes y Nick Cannon, quienes también comenzaron a popularizarse gracias a sus participaciones en producciones dirigidas a público joven.

En su paso por “All That”, Knowings interpretó distintos personajes en sketches recurrentes. Entre ellos se encontraban Jessica, en los segmentos de “Whateverrr!!!”, además de Brenda Stone, una presentadora de noticias ficticia.

Su participación en el programa le permitió convertirse en una de las caras reconocibles de Nickelodeon durante la época.

También apareció en “Plaza Sésamo”

La trayectoria de Knowings no terminó con su salida de Nickelodeon. Años después, la actriz continuó vinculada con la televisión y tuvo participaciones en “Plaza Sésamo”, donde apareció en distintos episodios entre 2008 y 2011.

En esta producción compartió pantalla con su hermano gemelo, Chris Knowings, quien también desarrolló una carrera como actor y tuvo participación en el programa infantil.

Compañeros recuerdan a Christy Knowings

Tras darse a conocer su muerte, personas que compartieron compañeros que compartieron trayectoria con Christy la recordaron y lamentaron la noticia.

Uno de los homenajes llegó de parte de Kenan Thompson, quien compartió créditos con ella durante su etapa en “All That” y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria en la televisión estadounidense.

La muerte de Christy Knowings ocurre meses después del fallecimiento de otra integrante de “All That”, Kianna Underwood, quien murió en enero de este año tras ser atropellada en Brooklyn.