Estrenos: ¿de qué tratará la nueva película de 'Minions y Monstruos'?

"Minions y Monstruos" llegará a las salas de cine como el siguiente capítulo del universo de Mi Villano Favorito, llevando a Kevin, Stuart, Bob y compañía a un escenario completamente distinto: el Hollywood de las grandes producciones cinematográficas.

Después del éxito comercial de las anteriores entregas de la saga, Universal Pictures e Illumination apuestan por una historia que mezcla comedia, acción y referencias a algunas de las películas más emblemáticas de monstruos que marcaron la historia del cine.

La cinta, dirigida por Pierre Coffin, busca ampliar el universo de los Minions sin perder el estilo desenfadado que los convirtió en uno de los fenómenos de animación más importantes de las últimas dos décadas.

Una aventura que comienza en Hollywood

En esta ocasión, la historia traslada a los Minions a la época dorada de Hollywood, donde logran cumplir uno de sus mayores sueños: convertirse en auténticas estrellas del cine.

Sin embargo, como suele ocurrir con estos personajes, el éxito dura muy poco. Tras conquistar la industria cinematográfica y alcanzar la fama, una serie de accidentes provocados por su torpeza termina cambiando por completo el rumbo de la historia.

Los pequeños protagonistas liberan accidentalmente a diversas criaturas monstruosas que comienzan a sembrar el caos por distintas partes del mundo, obligándolos a emprender una nueva misión para reparar el desastre que ellos mismos ocasionaron.

Monstruos clásicos y referencias cinematográficas

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la película es la enorme cantidad de homenajes al cine clásico.

La producción toma inspiración en personajes que recuerdan a las grandes criaturas de Universal Pictures, además de incluir constantes guiños a las cintas de monstruos que marcaron la historia de Hollywood.

Diversos adelantos también han mostrado referencias a franquicias de ciencia ficción, aventuras y fantasía, además de pequeños detalles escondidos que buscan conectar con el público adulto sin dejar de ofrecer una experiencia divertida para los niños.

De acuerdo con la crítica especializada, la película aprovecha ese contexto para construir una historia llena de referencias visuales, persecuciones, humor físico y situaciones absurdas que caracterizan a los Minions desde su primera aparición en la pantalla grande.

Humor para toda la familia

Al igual que las entregas anteriores, "Minions y Monstruos" apuesta por un humor prácticamente universal.

Los diálogos siguen siendo mínimos para los personajes amarillos, mientras que gran parte de las escenas cómicas descansan en el lenguaje corporal, las expresiones exageradas y el inconfundible "minionés", el peculiar idioma que ha acompañado a estos personajes desde hace más de una década.

Las secuencias de acción también ocupan un papel importante dentro de la película, mezclando persecuciones, explosiones, criaturas gigantes y situaciones completamente disparatadas que mantienen un ritmo constante durante toda la historia.

Todo ello sin perder el mensaje sobre la amistad, el trabajo en equipo y la importancia de asumir las consecuencias de los propios errores.

Una de las franquicias más exitosas

Desde su aparición en Mi Villano Favorito, los Minions dejaron de ser personajes secundarios para convertirse en auténticos protagonistas de una franquicia multimillonaria.

Su popularidad dio origen a películas propias, cortometrajes, videojuegos, parques temáticos y una enorme cantidad de productos alrededor del mundo.

Ahora, "Minions y Monstruos" busca mantener ese éxito ofreciendo una propuesta diferente, ambientada en el cine clásico y con un enfoque que mezcla nostalgia, comedia y aventura.

¿Cuándo llega a cines?

La expectativa alrededor del estreno es alta, pues Illumination apuesta por una historia completamente nueva que expande el universo de los personajes sin depender directamente de Gru como figura principal.

De manera oficial, esta entrega de los Minions llegará a las salas mexicanas el primer de julio. Esta película apunta a ser un espectáculo visual pensado para toda la familia, la película aspira a convertirse en uno de los estrenos animados más importantes del verano.