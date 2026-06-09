Estrenos: ¿Qué tan real es 'México 86', la exitosa película de Netflix?

A una nada de que inicie la Copa Mundial de Fútbol 2026, la película “México 86” se ha convertido en uno de los títulos más vistos de Netflix. Protagonizada por Diego Luna y dirigida por Gabriel Ripstein, la producción recupera uno de los episodios más singulares de la historia deportiva nacional, la obtención de la sede del Mundial de 1986, un torneo que México organizó de manera inesperada tras la renuncia de Colombia .

El éxito de la cinta también ha generado preguntas entre los espectadores sobre qué hechos ocurrieron realmente y cuáles fueron modificados para construir una historia más atractiva para el cine. La propia película advierte desde el inicio que se trata de una recreación inspirada en acontecimientos reales, no de un documental.

Por ello, aquí un breve repaso sobre los aspectos más apegados a la realidad, y otros, que, a manera de drama, fueron incluidos en la cinta para darle mayor realce a la historia.

¿Qué sí es verdad?

Entre los elementos históricos que la película retrata con fidelidad se encuentra la renuncia de Colombia como sede del Mundial de 1986 debido a problemas económicos y políticos. Esa decisión obligó a la FIFA a buscar una nueva sede en tiempo récord y abrió la puerta para que México presentara su candidatura.

También es real el papel que desempeñaron figuras como Guillermo Cañedo, Emilio Azcárraga Milmo y diversos dirigentes del fútbol mexicano en las gestiones para que el país obtuviera la organización del torneo.

La película también recupera el contexto de incertidumbre generado por el terremoto de 1985, que puso en duda la capacidad de México para albergar la Copa del Mundo. Finalmente, la FIFA mantuvo la sede mexicana.

Otro hecho verídico mencionado hacia el final de la historia es el escándalo de los “cachirules”, caso que provocó la expulsión de México de las eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1990 y marcó una crisis institucional para el fútbol nacional.

Aquí llega la libertad creativa

Donde la película toma mayores libertades es en la construcción de sus personajes. Martín de la Torre, interpretado por Diego Luna, en realidad nunca existió . Se trata de un personaje ficticio inspirado principalmente en Rafael del Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol entre 1980 y 1988, aunque también incorpora características de otros dirigentes de la época.

La película también crea personajes secundarios y relaciones personales que no tienen un respaldo histórico comprobable. Algunas figuras funcionan como recursos narrativos para mostrar las tensiones políticas, empresariales y deportivas que rodearon la obtención de la sede mundialista.

Del mismo modo, varias escenas que muestran negociaciones directas, presuntos intercambios de favores y maniobras dentro de la FIFA carecen de evidencia documental. Aunque el largometraje se inspira en rumores, anécdotas y versiones recogidas en investigaciones periodísticas, muchos de esos episodios pertenecen más al terreno de la especulación dramatizada que al de los hechos comprobados.

Hugo Sánchez, un debate

Uno de los momentos que más comentarios ha generado involucra a Hugo Sánchez. En la película se presenta una versión sobre el penal fallado por México en los cuartos de final frente a Alemania Federal durante el Mundial de 1986.

Sin embargo, el propio exfutbolista ha rechazado públicamente esa representación y aseguró que algunos de los acontecimientos mostrados no ocurrieron de la manera en que aparecen en pantalla.

Las declaraciones del exdelantero han alimentado el debate sobre los límites entre la reconstrucción histórica y la ficción cinematográfica , una discusión frecuente en las producciones inspiradas en hechos reales.

El secreto de su éxito

Parte del atractivo de “México 86” radica en que no cuenta lo sucedido dentro de la cancha, sino detrás de ella. La película explora las negociaciones políticas, los intereses económicos y las relaciones de poder que hicieron posible que México se convirtiera en el primer país en albergar dos Copas del Mundo.

A ello se suma el momento de su estreno. Con el Mundial 2026 a punto de comenzar y con México nuevamente como una de las sedes del torneo, la historia conecta con el interés actual por el fútbol y por los episodios que marcaron el desarrollo del deporte en el país.