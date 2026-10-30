Estudiante de 13 años pierde un riñón tras golpiza de dos de sus compañeros

El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez, afirmó que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades sobre el caso de un estudiante de Altamira, quien, tras ser golpeado por dos compañeros al salir de clases, presuntamente perdió un riñón.

Este caso fue dado a conocer inicialmente por la señora Ana Celeste Almazán, madre de Cristian Alexis, de 13 años de edad, alumno de la Telesecundaria "Gerardo Tomás Gómez Castillo".

En su testimonio relató que su hijo se encuentra internado en el Hospital General Regional del IMSS, en Ciudad Madero, luego de la severa agresión que habría sufrido el lunes 26 de octubre, a unas cuadras del plantel, que se ubica en la colonia Emilio Portes Gil, en el municipio de Altamira.

"Entre dos compañeros de segundo y tercer año me lo golpearon feo en el abdomen bajo y en la espalda; me le dañaron el riñón", expresó.Dijo que el martes 27 le hicieron cirugía: "Le quitaron un riñón, tiene muy bajas las plaquetas; ya puse una denuncia en la Fiscalía".

Almazán aseguró que hasta el momento ningún directivo de la escuela se ha tomado la molestia de llamarla para saber la situación de su hijo.

"Necesito ayuda, donadores de sangre, esto no es una broma, esto no es un juego, no fue un accidente, lo hicieron con saña, yo no sé de redes sociales, quiero que me puedan ayudar; los papás de la escuela, ojalá que compartan y hagan viral el video para que de otras instancias me puedan ayudar", añadió.

La señora Ana Celeste pidió que su súplica llegue al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, para que la pueda ayudar, "porque mi hijo está muy mal, necesita donadores de sangre, y también que los responsables den la cara; ya me dañaron a mi hijo para toda la vida".

¿Qué dicen las autoridades?

Sobre esta situación, en gira de trabajo del titular de la SET, Miguel Ángel Valdez, se le preguntó lo siguiente:

-En Altamira hay un alumno que aparentemente perdió un riñón tras una riña, ¿ya tiene el reporte?

"Sí, ya platicamos con el director general y se están haciendo las investigaciones para deslindar las responsabilidades que haya lugar. Es muy lamentable", respondió el funcionario.

-¿Se va a canalizar al responsable a las autoridades?

"Hay un protocolo que se aplica", dijo Valdez.

Para tener una versión médica de la situación del menor, se solicitó información a la delegación estatal del IMSS, pero del área de comunicación indicaron que no era posible proporcionar el estado de salud de los pacientes.