Estudiante del ITD se integrará a empresa tecnológica alemana, ¿cuál es?

El estudiante del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), Emilio Salas Luján, realizará una residencia profesional en Alemania como parte del programa internacional IAESTE, tras concluir el octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

¿A qué empresa se integrará?

De acuerdo con la información difundida por el ITD, el alumno se incorporará en los próximos meses a la empresa KISTERS AG, con sede en Aquisgrán, Alemania, especializada en soluciones de software para la gestión de recursos hídricos, datos ambientales y sistemas energéticos.

La institución señaló que la selección del estudiante se relaciona con su perfil académico y con las herramientas adquiridas durante su formación profesional. La estancia le permitirá integrarse temporalmente al sector tecnológico europeo.

El ITD destacó que este tipo de oportunidades forman parte de las opciones de movilidad internacional disponibles para su comunidad estudiantil, mediante programas que permiten realizar experiencias profesionales en el extranjero.