Estudiante toma por el cuello a compañero hasta dejarlo inconsciente; ocurrió en el CCH de Durango

Un estudiante de 15 años recibió atención médica en la Clínica 50 del IMSS, luego de que presuntamente un compañero de escuela lo sujetara por el cuello hasta hacerlo perder el conocimiento, en un plantel educativo de la ciudad de Durango.

De acuerdo con las versiones, el adolescente fue llevado inicialmente al área de enfermería del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), después de sufrir un desmayo. Sin embargo, posteriormente contó a su madre que otro alumno de su mismo grupo lo había sujetado por la espalda y presionado del cuello.

La agresión habría ocurrido luego de una discusión relacionada con un llavero que el otro estudiante creyó que la víctima había tomado de su mochila.

Según el testimonio referido por la madre, el adolescente perdió el conocimiento y, al recuperarse, escuchó que su compañero expresaba que se lo merecía.

La madre del menor informó que acudiría a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente.

El caso quedó sujeto a las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión.